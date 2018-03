Ersun Yanal "Süper Lig sınıfta kaldı"

Dokuz Eylül Ünivesitesi İşletme Kulübü ile Buca Futbol Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' konulu panele katılan Yanal, Süper Lig'in Avrupa'daki en yaşlı lig olduğunu ve en fazla yabancının Türkiye'de oynadığını söyledi. Yanal, altyapıda ise bir hayli geride olduklarını belirterek, "Süper Lig, altyapıdan yetişen futbolcuların en az oynatıldığı lig. Maalesef Süper Lig sınıfta kaldı. Ligimizin neye hizmet ettiğini anlamış değilim. 2011 yılında yabancı oranımız yüzde 56'yken şimdi bu oran yüzde 73'e çıktı" dedi.



Türkiye'nin Avrupa'nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa ile yarışır düzeye gelmesi gerektiğini ifade eden Ersun Yanal, "Kulüpler birçok yatırım yaptı. Sadece Beşiktaş, Avrupa kupalarında başarılı oldu. Beşiktaş, Avrupa sıralamasında 23'üncü durumda. Diğer takımlar ise 50'nci sıralara kadar geriledi. Biz ülke futbolu olarak 5 büyük ligin içinde olmalıydık" yorumunu yaptı. Deneyimli teknik adam, altyapının kanayan bir yara olduğunu da vurguladı.



Yanal, şöyle konuştu:

"Genç nüfusumuz birçok ülkenin nüfusundan fazla. Biz çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Bunun için en temel adım sporun eğitimin içinde olması" cümlelerini kurdu. Spor, sanat ve kültürün insan hayatı için en temel ihtiyaçlar olduğunu anlatan Ersun Yanal, "Hemen hemen aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da yaklaşık 7 milyon lisanslı sporcu varken bizim ülkemizde bu rakam 500 bin. Biz olimpiyatları düzenlemek istiyoruz ama olimpiyat branşlarında spor yapan kişi sayımız çok az. Şu an 18 milyon civarı genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi spora yönlendirdiğimiz anda dünyaya kafa tutacak potansiyelimiz var. Ayrıca ülkemizde tesis karmaşası yaşıyoruz. Büyük statlar yaptık. Yüksek ihtimalle 2024 Avrupa Şampiyonası'nı alacağız. Ancak gençlere sporla ulaşmalıyız. Bunun için tesisleşmeye ihtiyacımız var. Türk futboluna gerçek hizmeti altyapı verecek. Yatırım yapmazsak, sporu eğitim kurumlarıyla organize etmezsek çocuklarımızı sporla kalkındıramayız."



LEVENT PİRİŞTİNA: "SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentlerin kalkınması için spor, sanat ve kültüre çok önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belediyeler sadece park ve yol yapmakla yükümlü değil. Hizmet insan için yapılır. Bu nedenle spor, sanat ve kültür bizim ayrılmaz parçamız. Sporu kent gündemine taşımaya çok gayret ediyoruz. İlçemizin Bucaspor gibi bir dinamiği var. Bucaspor'dan güç alarak işimizi yapıyoruz. Biz on binleri yüzdürdük, binlere tenis oynattık. Salonda ve minderde çok başarılı işler yaptık" dedi.



İBRAHİM ÜLGEN: "AKADEMİSİZ KULÜP OLMAZ"

Buca Futbol Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ülgen ise altyapıya değer vermeyen kulüplerin kaybolmaya yüz tutacağını belirtti. Panelde konuşan Ülgen, "Futbol Akademisi'nde yaşam, aidiyet duygusu, paylaşma, ekip ruhu gibi birçok kriter mevcut. Bugün dünyadaki en popüler kulüpler altyapılarına ciddi paralar yatırıyor. Barcelona, Bayern Münih, Ajax ve benzeri kulüpler altyapılarıyla devleşti. Ülkemizde de her kulüp akademi anlayışıyla yola çıkmalı, kendi geleceğini inşa etmeli. Şu an Bucaspor'da 22 akademi patentli futbolcu var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Altyapısız kulüpler ya batacak ya da yarışması imkansız hale gelecek" dedi.