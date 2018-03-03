Maçlarda saygı duruşu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Maçlarda saygı duruşu

    Maçlarda saygı duruşu
    TFF, Afrin'de görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; bu haftaki tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacağını bildirdi. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    TFF
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