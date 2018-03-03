G.Saray'dan tarihi fark! Aslan 7 bitirdi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Saray'dan tarihi fark! Aslan 7 bitirdi

    G.Saray'dan tarihi fark! Aslan 7 bitirdi

    Son 7 deplasman maçında 6 yenilgi alan Galatasaray, dış sahadaki kötü gidişe Karabükspor karşısındaki 7-0'lık muhteşem bir galibiyetle son verdi.

    Sağnak yağış altında oynanan maçta sarı kırmızılılar gol oldu yağdı. Gomis ilk 25 dakikada hat-trick yaparken, Fransız yıldız maçı 4 golle tamamladı ve 'deki gol sayısını 24'e çıkardı. Sarı kırmızılıların diğer golleri Garry Rodrigues, Özgür Yılmaz (KK) ve 'ten geldi.

    Galatasaray bu galibiyetle puanını 50'ye yükselterek liderliğini korudu. Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

    G.SARAY BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI
    Galatasaray ilk atağında Karabük'te golü buldu. Sarı kırmızılılar 5. dakikada golcüsü Gomis'le 1-0 öne geçti. Garry Rodrigues'in arka direğe ortasını Feghouli kafayla indirdi. Gomis bu ikramı geri çevirmedi ve gol perdesini açtı.

    KARABÜKSPOR'UN GARDINI DÜŞÜREN GOL! KENDİ KALESİNE
    Galatasaray, 16. dakikada Özgür Yılmaz'ın kendi kalesine golüyle farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Karabüksporlu futbolcu topu kendi ağlarına yolladı: 2-0

    SOL KANATTAN BİR GOL DAHA
    Galatasaray sol kanattan geliştirdiği ataklarda üst üste 3. golünü buldu. Sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Gomis'le farkı 3'e çıkardı. Nagatomo'nun ortasında Gomis topu filelere gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

    İLK 25 DAKİKADA HAT-TRİCK
    Karabük'te Bafetimbi Gomis durdurulamıyor. Aslan'ın yıldızı 25 dakikada hat-trick yaptı. Sofiane Feghouli'nin maçtaki 2. asistinde altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Gomis topu ağlarla buluşturarak hat-trick yaptı.

    YİNE GOMİS YİNE GOMİS
    33. dakikada Gomis'in 4'üncü, Galatasaray'ın 5'inci golü geldi. Fransız yıldız bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 23'e çıkardı.

    6. GOL GARRY RODRIGES'TEN GELDİ
    40. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle Galatasaray skoru 6-0 yaptı. Mariano'nun enfes arka direk ortasını, Rodrigues kafayla bitirdi. Sarı kırmızılılar 40. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

    SİNAN GÜMÜŞ SAHNEDE: 7-0
    64. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle Galatasaray skoru 7-0 yaptı. Mariano'nun sağ kanattan pasında Sinan Gümüş ceza sahasında topla buluştu. Sinan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:22
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