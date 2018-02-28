Zirveye trivela
Beşiktaş, Bayern’e 5-0 mağlup olunca konsantrasyonunu tamamen lige çevirdi. Quaresma’nın iki harika golüyle zirve yarışına ortak oldu. Derbide Güneş’in hücuma yönelik cesur hamleleri konuşulurken, Kocaman’ın Valbuena’yı golü yedikten sonra sokması eleştirildi. Galatasaray, Bursaspor’u 5’leyerek Başakşehir’in takıldığı hafta tahta yeniden kuruldu. Trabzonspor kötü serisini Alanya’yı devirerek bitirdi
Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş bu sezon rüya gibi geçen Şampiyonlar Ligi heyecanına kendisini fazla kaptırmıştı. Bu sırada ligi biraz boşlayan Kartal, Bayern Münih'ten 5-0'lık skorla dönünce Fenerbahçe derbisine mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Quaresma biri meşhur ayak dışıyla 2 harika gol kaydetti. Kenarda ise Şenol Güneş 'dahice' hamleleriyle bir teknik direktörün maçı nasıl çevireceğini gösterdi. Gol atmış Vida'yı 63'te çıkarıp yerine forvet Negredo'yu soktu. O Negredo son 2 golün asistini yaptı. Güneş maç sonu haklı takdiri topladı.
VALBUENA NEDEN GEÇ GİRDİ?
Derbi sonrası Fenerbahçe cephesinde ise "Valbuena neden geç girdi?" sorusu vardı. 15. dakikadan itibaren kontrol Beşiktaş'a geçti. Şenol Güneş hamle üzerine hamle yaparken, Aykut Kocaman ise olan biteni izledi. Topu ileride tutabilecek, faul alabilecek, çalımla adam eksiltebilecek Valbuena ile 2. yarıya başlamaması, skor 2-1 olduktan 2 dakika sonra sahaya sürmesi eleştirildi. Volkan Demirel'in yedek bekletilip Kameni'nin 11 başlaması da pek anlaşılmadı. Türkiye'de derbileri en iyi oynayan takım olan F.Bahçe belki de ilk kez bu kadar silikti. Kanarya ligin kalan haftalarında en çok fikstür avantajına güveniyor.
LİDERLİK YİNE GALATASARAY'IN
İç sahada ligin en iyi takımı olan Galatasaray, Bursaspor'u rahat bir oyunla 5-0 mağlup etti. Neymar'ın Cavani'ye verdiği 7 gol pasını, 6 asistle izleyen Rodrigues- Gomis ikilisi yine başroldeydi. Trabzonspor, ilk yarının son haftasında Karabük deplasmanında başlayan kötü serisini sonunda Alanya'ya karşı bitirdi. Yine yenik duruma düşmelerine rağmen Rıza Çalımbay'ın N'Doye hamlesi maçın şeklini değiştirdi. Genç Abdülkadir ile 3 puan geldi. Başakşehir, tutuk kaldığı maçta Gençlerbirliği'ne kaybedince Galatasaray averajla da olsa puan cetvelinde 1. sıraya yükseldi.
HAFTANIN SÖZÜ /ERMAN TOROĞLU
Ünlü yorumcu Garry Rodrigues-Bafetimbi Gomis iş birliğini kullanmayan Galatasaray'ın eski teknik direktörü İgor Tudor'u eleştirdi: "Çok ilginç bu Tudor. Rodrigues'i oynatmıyordu. Gomis ile Rodrigues sevgili. Sevgilileri ayırdı. Bu ikisi futbol sevgilisi."
HAFTANIN YORUMU / TURGAY DEMİR
1- GALATASARAY-BURSA
Bursa kafilesi şehirden ayrılıp İstanbul yoluna düşerken, otobüsün önünü kesen taraftar grubu aslında bu maçın kaderini daha orada belirledi. G.Saray, zayıf kadrosunun yanı sıra bir de iç kavgalar yaşayan Bursaspor'a acımadı ve 5-0'lık galibiyetle zirveyi aldı.
2- BAŞAKŞEHİR - G.BİRLİĞİ
Sahasında G.Birliği'ne de iki puan kaptıran Başakşehir, lig yarışında eline geçen fırsatları harcamaya devam ediyor. Adebayor'un golüyle öne geçse de maçı kotaramadı. Ümit Özat'ın Gençlerbirliği teslim olmadı ve bir puanı deyim yerindeyse söke söke aldı.
3- BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE
Beşiktaş derbide F.Bahçe'yi ezip geçti. Kaybetmesi halinde ligden kopma noktasına geleceğinin bilincinde olan Kartal, aleyhine yaşanan fahiş hakem hatalarına ve bariz ofsayttan yediği gole rağmen maçın 2. yarısında destan yazdı. Destanın baş kahramanı ise iki gol atan Quaresma oldu. İki golü de harikaydı ama trivela ile uzak doksana topu asması ekstra alkışı hak ediyordu. Beşiktaş şampiyonluğu en güçlü adayıdır.
4- ALANYA-TRABZONSPOR
Vagner Love'u Beşiktaş'a sattıktan sonra sıradan bir kadroya dönüşen Alanyaspor karşısında Trabzonspor zorlanmasına rağmen üç puan almayı bildi. Bu galibiyetle moral bulan bordo-mavililer için nefes aldılar demek mümkün. Camiadaki eleştiriler şimdilik sustu.
5- KAYSERİ-KASIMPAŞA
Lige bir renk katan Kayseri ile dar kadrosuyla her rakibe karşı iyi mücadele eden Kasımpaşa arasındaki gol düellosunu ev sahibi 3-2 kazandı. Umut veren hakem Halil UMUT Meler, skandal penaltı kararıyla 10 kişilik Kasımpaşa'ya ağır darbe vururken skora etki etti.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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