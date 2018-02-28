Kiev’e 250 bin euro daha – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kiev’e 250 bin euro daha

    Kiev’e 250 bin euro daha
    sezon başında Younes 'yı 'den transfer ederken sözleşmesindeki özel maddede her 25 maç oynadığında kulübünün 250 bin euro alacağı yazılmıştı. dün sarı- kırmızılı formayla 25. karşılaşmasını oynadı. Böylelikle 'in kasasına Belhanda'dan 250 bin euro'luk daha bonus girdi
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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