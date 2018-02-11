Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki sene önce İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Futboldaki FETÖ bağlantısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, verdiği isimler hakkında soruşturma başlatılmasını ve araştırma yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesine ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Savcılığı'na gönderildi.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:36
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Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
kartal abubakarda yapılan hata yapılmasın yaşı genç 20-25 milyon euru her neyse alınsın hemen milli takıma çağırılırsa ki öyle gözüküyor 80 eder
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Soldado’yu kesip Kane’i keşfettim
Toplam 2
Yorum
gıybet sherwood ayrıca soldado'yu alan fenerbahçe'ye de sabır dilediğini belirtti.
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Aysal: Para vermedik
Toplam 3
Yorum
gıybet parayı wesley'e verdiniz o da abisine verdi yani öyle mi?
Süper Lig hakemlerine FETÖ incelemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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