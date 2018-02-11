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    11 Şubat 2018, Pazar
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    hakemlerine incelemesi

    Süper Lig hakemlerine FETÖ incelemesi

    Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki sene önce İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Futboldaki FETÖ bağlantısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, verdiği isimler hakkında soruşturma başlatılmasını ve araştırma yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesine ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Savcılığı'na gönderildi.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:36
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