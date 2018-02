Süper Lig’de takımlar 63 transfer yaptı

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. FIFA kuralları gereği 4 hafta süren ara transfer döneminde takımlar, anlaştıkları futbolcularla dün gece yarısına kadar sözleşme imzaladı. Sezonun birinci transfer dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2017'de sona ermişti.Bu transfer döneminde sessiz olarak geçiren takımlar olurken, hareketli geçiren kulüpler de vardı. Ligdeki 18 takım bu dönemde toplam 63 futbolcu transferi yaptı. En çok transferi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor gerçekleştirdi. Karabük, 12 futbolcu takıma dahil ederken, 12 futbolcu ile de yollarını ayırdı.Galatasaray döneminin sessiz ekiplerindendi. Sarı-kırmızılılar, takımın önemli isimlerden Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'e gönderdi. Bu bölgeye transfer yapmazken, sol bek bölgesine takviye yaptı. Galatasaray transfer son gününde Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiraladı. Nigel de Jong ile Emrah Başsan'da başka takıma geçti.Fenerbahçe ara transfer döneminde hiç transfer yapmadı. Sarı-lacivertliler, kadrosuna birini dahil etmezken, çok önemli bir yıldızı da takımdan gönderdi. Büyük umutlarla gelen fakat istenileni veremeyen yıldız futbolcu Robin van Persie ile yollar ayrıldı. Hollandalı futbolcu Feyenoord'a transfer oldu.Atiker Konyaspor ise yaptığı transfer ile bu döneme damga vurdu. Yeşil-beyazlılar, ilk olarak Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'i transfer etti. Konyaspor, daha sonra Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o transfer etti. Konya ekibi böylece ligdeki en iyi hücum hatlarından birine sahip olmuş oldu.3 büyükler arasında en hareketli Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlılar, transferi Hırvat futbolcu Domagoj Vida ile açtı. Cenk Tosun'u Everton'a rekor bir bedelle gönderen Beşiktaş, boş alan forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Süper Lig 'in golcü isimlerinden Vagner Love ile Kanadalı Cyle Larin'i transfer etti.Süper Lig liderli Medipol Başakşehir ise kadrosunu iki önemli isimler güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı transfer ederek, büyük ses getirdi. Başakşehir ayrıca daha önce Türkiye'de forma giyen Riad Bajic'i de kadrosuna dahil etti.Süper Lig'deki takımların transfer raporu şöyle:Gelenler: Arda Turan (Barcelona), Riad Bajic (Udinese)Gidenler: Hakan Özmert (Antalyaspor), Mehmet Batdal (Osmanlıspor)Gelenler: Yuto Nagatomo (Inter)Gidenler: Nigel de Jong (Mainz 05), Badou Ndiaye (Stoke), Emrah Başsan (Setubal)Gelenler:Gidenler: Robin van Persie (Feyenoord), Ahmethan Köse (Boluspor)Gelenler: Vagner Love (Alanyaspor),Cyle Larin (Orlando City), Domagoj Vida (Dinamo Kiev)Gidenler: Matej Mitrovic-Denys Boyko (Club Brugge), Orkan Çınar (Konyaspor), Cenk Tosun (Everton)Gelenler: Filip Novak (Midtjylland)Gidenler: Emmanuel Mas (Boca Juniors), Volkan Şen (Konya)Gelenler: Artem Kravets (Dinamo Kiev), Ömer Kandemir (Samsunspor), William (FCSB)Gidenler: Canberk Aydın (Denizlispor)Gelenler: Andre Poko (Karabükspor), Demba Ba (Shanghai Shenhua), W. Reis (Vitoria), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor)Gidenler: Adis Jahovic (Konyaspor), Hakan Barış (Giresunspor), Prince Segbefia (Gazişehir), Emre Can Coşkun (Adanaspor)Gelenler: Robinho (A.Mineiro), Paul Papp (Karabükspor), Henri Saivet (Newcastle)Gidenler: Cem Özdemir-Leandrinho-Ergin Keleş (Karabükspor)Gelenler: Doria (Marsilya), Gökhan Akkan (Mersin), Berk Yıldız (Elazığspor), Gilberto (Sao Paulo)Gidenler: Turgut Doğan Şahin (Ç. Rize), Murat Akça (Elazığspor)Gelenler: Abdullahi Shehu (Anorthosis), Gheorghe Grozav (Karabükspor), Moussa Sow (Al Ahli), Alper Ademoğlu (Schalke04), John Bostock (Lens)Gidenler: İsmail Konuk (Gazişehir), Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Bilal Kısa (Akhisar), Ozan Can Kökcü (Waalwijk), Kofi Atta (Giresunspor)Gelenler: Mbaye Diagne (Tianjin Teda),İlhan Depe (Karabükspor)Gidenler: Michael Rangel (Junior), Mert Kula (Menemen Bld), Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)Gelenler: Lucas Villafanez (Panathinaikos), Filipe Augusto (Benfica), Barış Başdaş (Karabükspor), Erkan Zengin (Alanyaspor), D.Douglas (Al Ain), Wanderson (Dinamo Moskova)Gidenler: Darko Lazic (Karabükspor), Vagner Love (Beşiktaş), Y. Çoban (İstanbulspor)Gelenler: Dany-Yevhen Seleznyov (Karabükspor), Bilal Kısa (Bursaspor)Gidenler: Alperen Babacan (Denizlispor),Petar Grbic (Buducnost)Gelenler: Stephane Sessegnon (Montpellier), Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Aydın Karabulut (Antalyaspor), Florentin Pogba (Saint-Etienne)Gidenler: Tokelo Rantie (Serbest), Vedat Muriqi (Rizespor), Ömer Akyörük (Berliner AK)Gelenler: Tortol Lumanza (Stabaek), Ceyhun Gülselam (Karabükspor), Yalçın Ayhan (Y.Malatyaspor), Mehmet Batdal (Başakşehir)Gidenler: Tugay Kaçar (Gazişehir), Cheick Diabate (Benevento), Hasan Kılıç (Denizlispor), Koray Altınay (Çaykur Rizespor),Souleymane Doukara (Antalyaspor)Gelenler: Hakan Özmert (Başakşehir), Milan Jevtovic (Rosenborg), Souleymane Doukara (Osmanlıspor)Gidenler: Samuel Eto'o (Konyaspor), Sandro (Benevento), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Jeremy Menez (Club America)Gelenler: Adis Jahovic (Göztepe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Orkan Çınar (Beşiktaş), Volkan Şen (Trabzon)Gidenler: Patrick Eze (Denizlispor), Halil İbrahim Pekşen (Elazığspor), Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçuklu), İsmail Güven (Şanlıurfaspor), Can Demir Aktav (Tuzlaspor)Gelenler: Furkan Kaçar (Sultanbeyli), Antın Kravchenko (Olimpik Donetsk), Cem Özdemir (Sivasspor), Marius Alexe (Aris Limassol), Leandrinho (Sivasspor), Yusuf Akbulut (Batman), Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), Murat Akın (Sakaryaspor), Ahmet Karadayı (ASV Geel), Herve Kage (Kortrijk), Ergin Keleş (Sivasspor), Adam Stahl (Norrby)Gidenler: Serdar Deliktaş (Gazişehir), Dany (Akhisar), Valerica Gaman (S.Bükreş), Gheorghe Grozav (Bursaspor), Andre Poko (Göztepe), İlhan Depe (Kasımpaşa), Yatabare (Konyaspor), Paul Papp (Sivasspor), Yevhen Seleznyov (Akhisar), Barış Başdaş(Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), Ahmet Şahin (Giresunspor)