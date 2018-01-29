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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hocaların kapışmasında 3. eşitlik

    Hocaların kapışmasında 3. eşitlik
    , 'nin hocası 'a karşı üstünlük farkını korudu. Daha önce Kocaman'ın takımlarına karşı ligde 19, kupada da 2 kez rakip olan Çalımbay, 9'a 6 üstünlük sağlamıştı. Dünkü maçla birlikte iki hoca arasında beraberlik sayısı da 3'e çıktı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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