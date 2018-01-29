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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Basından yoğun ilgi

    Basından yoğun ilgi
    Derbiyi normalin 6 katı mensubu izledi. Bugüne kadar ortalama 50 kadar basın mensubu Trabzonspor'un maçını takip ederken, için 300'ü aşkın basın mensubu akredite oldu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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