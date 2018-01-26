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    26 Ocak 2018, Cuma
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    “Devletimizin yanındayız”

    “Devletimizin yanındayız”
    Başkanı , Afrin için destek mesajı yayınladı. İşte 'Devletimizin Yanındayız' başlığıyla yayınlanan mesajdan satır başları: "TFF Başkanı olarak önemle vurgulamak isterim ki; her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız ve devletimizin yanındayız. Terör; Afrin'de ve yuvalandığı tüm yerlerde en kuvvetli şekilde cevabını alacaktır. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız ve tüm paydaşlarımızla 15 Temmuz'daki gibi devlet ve milletimizle ortak duruş sergilenmesi bizler için gurur vericidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa, milletimize başsağlığı dileriz. Allah, askerimizi korusun, şanlı tarihi zaferlerle dolu ordumuzu muzaffer kılsın..."
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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