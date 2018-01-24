Dört nala koştu
Zirvedeki ekiplerden önce F.Bahçe sahne aldı. Yine durup dururken gol yemeyi başardı. 90+3'teki golle 3 puana uzandı
Ardından Başakşehir, Bursa'yı rahat geçti. Beşiktaş kazanırken Talisca şov vardı. Cimbom da Kayseri'den 3 gollü zaferle döndü
Trabzon 83'te yenikti. Burak'ın golleriyle uzatmaya önde girdi. Onur, Orkan'ın uzaktan şutuna "Buyur" deyince, puanlar gitti
AVCI'NIN "OYUN GÜCÜ" FARKI
SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir, ikinci dönemin açılış maçında Bursa'yı deplasmanda çok rahat yendi. Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro yine harika oynadılar ancak gözler Barça'dan gelen Arda Turan'ın üzerindeydi. O da kısa süre oynadı ama müthiş gol attı. İkinci yarıda puan kaybını maksimum 13'te tutmak isteyen Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'si evinde Göztepe'ye karşı çok zorlandı. Üstün olduğu karşılaşmada yenen 'anlamsız' gol az kalsın puan kaybını getiriyordu. Kosanovic kendi kalesine atınca Kocaman kenarda derin bir 'oh' çekti.
TERİM'DEN 10 DAKİKA 3 DEĞİŞİKLİK
GALATASARAY, Fatih Terim ile 3'er 3'er atmaya devam ediyor. Kayserispor maçına hızlı girdiler. Ancak Sumudica'nın Güray ve William hamlesi maçı ev sahibine çeviriyordu. Terim de karşı hamle ile 10 dakikada 3 değişiklik yaptı. Tolga, Donk ve Sinan ile oyunu yeniden ortaya getirdi. Tudor olsa muhtemelen 2. golü yemeyi beklerdi! Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getiren Antalyaspor deplasmanında beklenilenden fazla zorlandı. Talisca geçen sezonki gibi oynayınca Kartal 3 puanla döndü. Vida ilk maçında Rıdvan Dilmen, Bülent Korkmaz gibi otoriteleri etkileyemedi, "Bu haliyle Tosic'i kesemez" dediler.
'KRAL BURAK' İŞ BAŞINDA
TRABZONSPOR ilk yarıyı sürpriz Karabük beraberliğiyle kapatmıştı. Kupada Konya'ya elendi. Aynı rakibini ligde yenmeye çok yakındı. Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 öne geçti ancak Onur Kıvrak, Orkan'ın 30 metreden vurduğu kalenin ortasına gelen frikiği içeri tokatlayınca yine kritik puanlar kaybetti. Osmanlı- Malatya maçı Başkent ekibinin kalecisi Karcemarskas ile rakip forvetler arasında geçti. Karce yine müthişti. Akhisar 10 kişi kalmasına rağmen Sivas deplasmanından 1 puan çıkarmayı bildi. Gençlerbirliği 3 puanı alarak ateş hattından çıktı.
HAFTANIN ASİSTİ VİSCA BAŞAKŞEHİR
Abdullah Avcı'nın öğrencileri ders niteliğinde bir gol attı. Emre Belözoğlu, sağ kanattan Visca'yı kaçırdı. Yıldız isim top yere inmeden içeri çevirdi, yılların tecrübesi Mossora da ağları buldu.
HAFTANIN KURTARIŞI HOPF GENÇLERBİRLİĞİ
Ligin son sırasında yer alan Karabük'ün evinde G.Birliği ile oynadığı maçta Traore 30 metreden müthiş vurdu. Başkent ekibinin tecrübeli kalecisi Hopf adeta uzadı, 90'a giden topu kurtarmayı başardı.
HAFTANIN TAKIMI GALATASARAY
4 deplasmandır kaybeden Aslan'da Maicon, Fernando ve Gomis de yoktu. Rakip de ligin dişli ekibi Kayserispor idi. Ancak Fatih Terim farkını gösterdi. Oyunu iyi tuttu, G.Saray önemli 3 puanı aldı.
HAFTANIN SÖZÜ M. SUMUDİCA
KAYSERİSPOR'UN renkli hocası Marius Sumudica, hakem Cüneyt Çakır'a çattı: "Eren 1 metre ofsayttan gol attı, Umut'u indirdi, kırmızı kart olmalıydı. Türkiye'nin 1 numaralı hakemiymiş. Benim lehime böyle hata yapsınlar, şampiyon olurum"
HAFTANIN FOTOĞRAFI
Konyaspor taraftarı Hüseyin Taşkıran'ın bu tweet'i alkış topladı. Genç taraftar statta koltuğu yanlışlıkla kırdığını belirterek parasını ödemek istediğini kaydetti. Bu tavrı herkese örnek olmalı...
HAFTANIN OLAYI ÖNCE İMZA SONRA GOL
SÜPER Lig'de devre arası transferlerinden 4'ü ilk maçlarında gollerini attılar. Barcelona'dan Başakşehir'e gelen Arda Turan, Kasımpaşa'nın yeni yıldızı Diagne Mbaye, Göztepe'nin orta sahası Poko ve Beşiktaş'ın Konya'ya kiraladığı Orkan Çınar da ayaklarının tozuyla çıktıkları maçlarda fileleri sarstılar.
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART
Dany (Akhisar), Ali Turan (A.Konya), Hubocan (Trabzon), Fofana (Alanya)
SARI KART
Zeki (G.Birliği), Ömer Ali (A.Konya), Kadu (Göztepe), Rybalka (DG Sivas), Attamah (Başakşehir), İbanez (Karabük)
İNENLER
ONUR KIVRAK
Karşı karşıya pozisyonlarda bu kadar iyi olan bir kalecinin uzaktan şutlarda tam tersi performansı şaşırtıyor. Orkan uzakdan vurdu, Onur kalenin ortasından yedi!
BURSASPOR
Hangi dönem olursa olsun Bursa deplasmanı korkutucudur. Ancak Le Guen yönetiminde Timsahlar bu özelliğini kaybetti. Başakşehir elini kolunu sallaya sallaya 3 attı.
HAKEMLERİMİZ
Yazmayalım, konuşmayalım diyoruz ama olmuyor. Dünya Kupası'na göndereceğimiz Cüneyt Çakır kötü, yardımcıları kötü, Halis Özkahya kötü. Skoru topçular belirlesin.
ÇIKANLAR
FERNANDAO
Kanarya'ya 'gol kralı' apoletiyle gelen Brezilyalı devre arası kampında iyi çalıştı, bunu sahada göstermeye başladı. Göztepe karşısında golünü attı, mücadelesiyle takdir aldı.
EREN DERDİYOK
Selçuk İnan "Maç öncesi Fatih hoca Eren ile konuştu, ona güvendiğini söyledi" dedi. Belki bu motivasyon sözleri daha hararetlidir ama işe yaradığı belli. Eren 2 golle döndü.
ÜMİT ÖZAT
Gençlerbirliği'nin başına sezon içinde ikinci kez gelen Ümit Özat, kafasındaki takımı oluşturmaya başladı. Karabük'ü yenmeleri belki çok önemli gösterge değil ama 5 maçtır yenilmiyorlar.
Gol krallığı Burak Trabzon
Burak..........TRABZON........16
Gomis..........G.SARAY.........14
Jahovic........GÖZTEPE.........14
Love............ALANYA..........10
Umut...........KAYSERİ..........10
Boutaib.......Y.MALATYA...... 9
Giuliano......F.BAHÇE........... 8
ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR HAFTANIN GOLÜ
Form geçici, klas kalıcıdır... Bu sezon Barcelona formasıyla 1 dakika dahi oynamayan Arda Turan, Başakşehir ile ilk maçının sonlarında girdi. Şutunda topu 90'a vurdu.
ASİST KRALLIĞI VİSCA BAŞAKŞEHİR
Visca...........BAŞAKŞEHİR.... 8
Belhanda....G.SARAY.......... 6
Valbuena....F.BAHÇE........... 6
Serdar.........OSMANLI...........5
Deniz...........KAYSERİ............5
Emre...........A.ALANYA.........5
Popov.........KASIMPAŞA......5
HAFTANIN HOCASI KEMAL ÖZDEŞ KASIMPAŞA
LİGİMİZİN çalışkan teknik direktörlerinden olan Kemal Özdeş bunun karşılığına da alıyor. Alanya maçında 2 kez yenik duruma düştüler. İlkinde Efecan maç sonu röportajında "Orta yaptım gol oldu" dedi. Paşa beraberliği yakaladı. İkincisinde tartışmalı penaltıyla yine geri düştüler. Ancak Kemal Özdeş'in doğru taktiğine futbolcular disiplinle uyunca sonuç da geldi. Paşa 2 kez yenik durumdan dönüp maçı 3 puanla tamamladı.
HAFTANIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK F.BAHÇE-GÖZTEPE
BU sezon Süper Lig'in belki de en güvenilir hakemi... Hatası yok muydu? Tabii ki vardı ancak en azından onun yönettiği maçlarda futbolseverler rahat rahat "Gördüğünü çalıyor" diyebiliyor. Ümit Öztürk, Fenerbahçe'nin evinde Göztepe ile oynadığı maçta verdiği iki takım adına eşit kararlarla alkışı aldı.
HAFTANIN YILDIZI TALİSCA (BEŞİKTAŞ)
KARTAL'IN geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli payı olan Talisca o dönemden pasajlar sundu... Brezilyalı yıldız 2 güzel gol atarken "Talisca böyle oynarsa Beşiktaş bu yıl da kesin şampiyon olur" dedirtti.
HAFTANIN 11'i
KARCE
(OSMANLI) 34 yaşındaki tecrübeli eldiven yine kalitesini gösterdi. Osmanlı, sahasında devleri bir bir yıkan Yeni Malatya'ya dur derken Karce 1'i penaltı olmak üzere 3 net pozisyonu kurtarmayı başardı.
UĞUR
(G.BİRLİĞİ)
Adı transfer dedikodularında geçmesine rağmen bundan hiç etkilenmedi. Takımının Karabük'ü yendiği maçta etkiliydi. Güzel oyununu bir de golle süslemeyi bildi.
ATTAMAH
(BAŞAKŞEHİR)
Bu sezonki imza golünü Bursa ağlarına da bıraktı. Chedjou'nun sakatlığında sezon başında bulduğu formaya performansıyla adeta yapıştı.
ATİBA
(BEŞİKTAŞ)
Kartal'ın zaman zaman zorlandığı Antalyaspor deplasmanında defansif işlerini iyi yaptı. Talisca'ya bir de gol attırdı.
VİSCA
(BAŞAKŞEHİR)
Süper Lig'de lider takımın hücumdaki en büyük silahlarından biri. Haftayı nefis bir asistle kapattı.
RODRİGUES
(G.SARAY)
Yok böyle bir hız... Kayseri galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Performansıyla Fatih Terim'den alkışı aldı.
TALİSCA
(BEŞİKTAŞ)
Önünde gezgin bir forvet oynayınca formu uçuyor. Negredo dolaştı, sambacı 2 kez ağları sarstı.
EDUOK
(KASIMPAŞA)
Alanyaspor karşısında iki kez yenik duruma düştü. Eduok pes etmedi. Golleriyle zafer ateşini yaktı.
SKULETİC
(G.BİRLİĞİ)
İlginç gollerin adamı bu kez yerdeyken attı. Gençlerbirliği'nin Karabük deplasmanından 3 puanla dönmesini sağlayanların başındaydı.
EREN
(G.SARAY)
Fatih Terim'in gelişiyle öz güvenini geri kazandı. Gomis'in yokluğunda attığı gollerle Cimbom'un kritik galibiyetinde baş rolü oynadı.
FERNANDAO
(F.BAHÇE)
Devre arası kampını iyi geçirdiği söyleniyordu. Bunu Göztepe maçında ispat etti. Fizik gücüyle rakiplerini yıpratırken attığı golle de eski günlerinden sinyaller verdi.
HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR
1- BURSA-BAŞAKŞEHİR
Bursaspor sıradan forvetlere sahip olmanın sıkıntısını yaşarken Medipol Başakşehir, kağıt üzerinde zorlu görünen bir deplasmanı kolay geçti. Arda'nın ilk kez Başakşehir forması giydiği maçta harika da bir gol atması haftanın önemli olaylarından biriydi.
2- KAYSERİ-G.SARAY
Hakem hatalarının damga vurduğu maçta Cimbom golü erken bulunca, ki o gol ofsayttı, rahatladı. G.Saray, zorlu deplasmanı Fernando, Maicon, Gomis yokken kazandı. Terim'in alternatif oyunculara güvenmesi kadro derinliğine dair bir sinyaldi.
3- ANTALYA-BEŞİKTAŞ
Antalyaspor Eto'o ve Nasri sorunlarıyla boğuşurken ligin en zayıf halkalarından biri olarak görülüyordu. Ancak şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş'a karşı teslim olmadılar. Hamza hocanın dokunuşları fayda sağlamış. Beşiktaş'ta sahne alan Talisca harika futboluyla maçın adamı oldu. Sambacı'nın attığı ilk gol yanlış bir düdükle iptal olmasa Beşiktaş çok daha rahat kazanabilirdi. Ev sahibinin de penaltısını atladı.
4- F.BAHÇE-GÖZTEPE
Aykut Kocaman hala Konyaspor'un hocası gibi davranıyor ve Fenerbahçe'yi, "Gol yemeyelim bir golü nasıl olsa atarız" mantalitesiyle yönetiyor. Son anlarda gelen galibiyet golünün ortasını o anlarda yuhalanmakta olan Dirar'ın yapması gerçekten ilginçti.
5- KONYA-TRABZON
Konya her takım için zorlu deplasman. Trabzonspor'u kupadan eleyen yeşil-beyazlılar, Burak'ın ofsayt pozisyonunda attığı gole rağmen oyundan kopmadılar. Konyaspor beraberliği sağlayınca ortaya şu gerçek çıktı; Trabzonspor'un oyunu tutmakta sorunları var.
Ardından Başakşehir, Bursa'yı rahat geçti. Beşiktaş kazanırken Talisca şov vardı. Cimbom da Kayseri'den 3 gollü zaferle döndü
Trabzon 83'te yenikti. Burak'ın golleriyle uzatmaya önde girdi. Onur, Orkan'ın uzaktan şutuna "Buyur" deyince, puanlar gitti
AVCI'NIN "OYUN GÜCÜ" FARKI
SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir, ikinci dönemin açılış maçında Bursa'yı deplasmanda çok rahat yendi. Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro yine harika oynadılar ancak gözler Barça'dan gelen Arda Turan'ın üzerindeydi. O da kısa süre oynadı ama müthiş gol attı. İkinci yarıda puan kaybını maksimum 13'te tutmak isteyen Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'si evinde Göztepe'ye karşı çok zorlandı. Üstün olduğu karşılaşmada yenen 'anlamsız' gol az kalsın puan kaybını getiriyordu. Kosanovic kendi kalesine atınca Kocaman kenarda derin bir 'oh' çekti.
TERİM'DEN 10 DAKİKA 3 DEĞİŞİKLİK
GALATASARAY, Fatih Terim ile 3'er 3'er atmaya devam ediyor. Kayserispor maçına hızlı girdiler. Ancak Sumudica'nın Güray ve William hamlesi maçı ev sahibine çeviriyordu. Terim de karşı hamle ile 10 dakikada 3 değişiklik yaptı. Tolga, Donk ve Sinan ile oyunu yeniden ortaya getirdi. Tudor olsa muhtemelen 2. golü yemeyi beklerdi! Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getiren Antalyaspor deplasmanında beklenilenden fazla zorlandı. Talisca geçen sezonki gibi oynayınca Kartal 3 puanla döndü. Vida ilk maçında Rıdvan Dilmen, Bülent Korkmaz gibi otoriteleri etkileyemedi, "Bu haliyle Tosic'i kesemez" dediler.
'KRAL BURAK' İŞ BAŞINDA
TRABZONSPOR ilk yarıyı sürpriz Karabük beraberliğiyle kapatmıştı. Kupada Konya'ya elendi. Aynı rakibini ligde yenmeye çok yakındı. Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 öne geçti ancak Onur Kıvrak, Orkan'ın 30 metreden vurduğu kalenin ortasına gelen frikiği içeri tokatlayınca yine kritik puanlar kaybetti. Osmanlı- Malatya maçı Başkent ekibinin kalecisi Karcemarskas ile rakip forvetler arasında geçti. Karce yine müthişti. Akhisar 10 kişi kalmasına rağmen Sivas deplasmanından 1 puan çıkarmayı bildi. Gençlerbirliği 3 puanı alarak ateş hattından çıktı.
HAFTANIN ASİSTİ VİSCA BAŞAKŞEHİR
Abdullah Avcı'nın öğrencileri ders niteliğinde bir gol attı. Emre Belözoğlu, sağ kanattan Visca'yı kaçırdı. Yıldız isim top yere inmeden içeri çevirdi, yılların tecrübesi Mossora da ağları buldu.
HAFTANIN KURTARIŞI HOPF GENÇLERBİRLİĞİ
Ligin son sırasında yer alan Karabük'ün evinde G.Birliği ile oynadığı maçta Traore 30 metreden müthiş vurdu. Başkent ekibinin tecrübeli kalecisi Hopf adeta uzadı, 90'a giden topu kurtarmayı başardı.
HAFTANIN TAKIMI GALATASARAY
4 deplasmandır kaybeden Aslan'da Maicon, Fernando ve Gomis de yoktu. Rakip de ligin dişli ekibi Kayserispor idi. Ancak Fatih Terim farkını gösterdi. Oyunu iyi tuttu, G.Saray önemli 3 puanı aldı.
HAFTANIN SÖZÜ M. SUMUDİCA
KAYSERİSPOR'UN renkli hocası Marius Sumudica, hakem Cüneyt Çakır'a çattı: "Eren 1 metre ofsayttan gol attı, Umut'u indirdi, kırmızı kart olmalıydı. Türkiye'nin 1 numaralı hakemiymiş. Benim lehime böyle hata yapsınlar, şampiyon olurum"
HAFTANIN FOTOĞRAFI
Konyaspor taraftarı Hüseyin Taşkıran'ın bu tweet'i alkış topladı. Genç taraftar statta koltuğu yanlışlıkla kırdığını belirterek parasını ödemek istediğini kaydetti. Bu tavrı herkese örnek olmalı...
HAFTANIN OLAYI ÖNCE İMZA SONRA GOL
SÜPER Lig'de devre arası transferlerinden 4'ü ilk maçlarında gollerini attılar. Barcelona'dan Başakşehir'e gelen Arda Turan, Kasımpaşa'nın yeni yıldızı Diagne Mbaye, Göztepe'nin orta sahası Poko ve Beşiktaş'ın Konya'ya kiraladığı Orkan Çınar da ayaklarının tozuyla çıktıkları maçlarda fileleri sarstılar.
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART
Dany (Akhisar), Ali Turan (A.Konya), Hubocan (Trabzon), Fofana (Alanya)
SARI KART
Zeki (G.Birliği), Ömer Ali (A.Konya), Kadu (Göztepe), Rybalka (DG Sivas), Attamah (Başakşehir), İbanez (Karabük)
İNENLER
ONUR KIVRAK
Karşı karşıya pozisyonlarda bu kadar iyi olan bir kalecinin uzaktan şutlarda tam tersi performansı şaşırtıyor. Orkan uzakdan vurdu, Onur kalenin ortasından yedi!
BURSASPOR
Hangi dönem olursa olsun Bursa deplasmanı korkutucudur. Ancak Le Guen yönetiminde Timsahlar bu özelliğini kaybetti. Başakşehir elini kolunu sallaya sallaya 3 attı.
HAKEMLERİMİZ
Yazmayalım, konuşmayalım diyoruz ama olmuyor. Dünya Kupası'na göndereceğimiz Cüneyt Çakır kötü, yardımcıları kötü, Halis Özkahya kötü. Skoru topçular belirlesin.
ÇIKANLAR
FERNANDAO
Kanarya'ya 'gol kralı' apoletiyle gelen Brezilyalı devre arası kampında iyi çalıştı, bunu sahada göstermeye başladı. Göztepe karşısında golünü attı, mücadelesiyle takdir aldı.
EREN DERDİYOK
Selçuk İnan "Maç öncesi Fatih hoca Eren ile konuştu, ona güvendiğini söyledi" dedi. Belki bu motivasyon sözleri daha hararetlidir ama işe yaradığı belli. Eren 2 golle döndü.
ÜMİT ÖZAT
Gençlerbirliği'nin başına sezon içinde ikinci kez gelen Ümit Özat, kafasındaki takımı oluşturmaya başladı. Karabük'ü yenmeleri belki çok önemli gösterge değil ama 5 maçtır yenilmiyorlar.
Gol krallığı Burak Trabzon
Burak..........TRABZON........16
Gomis..........G.SARAY.........14
Jahovic........GÖZTEPE.........14
Love............ALANYA..........10
Umut...........KAYSERİ..........10
Boutaib.......Y.MALATYA...... 9
Giuliano......F.BAHÇE........... 8
ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR HAFTANIN GOLÜ
Form geçici, klas kalıcıdır... Bu sezon Barcelona formasıyla 1 dakika dahi oynamayan Arda Turan, Başakşehir ile ilk maçının sonlarında girdi. Şutunda topu 90'a vurdu.
ASİST KRALLIĞI VİSCA BAŞAKŞEHİR
Visca...........BAŞAKŞEHİR.... 8
Belhanda....G.SARAY.......... 6
Valbuena....F.BAHÇE........... 6
Serdar.........OSMANLI...........5
Deniz...........KAYSERİ............5
Emre...........A.ALANYA.........5
Popov.........KASIMPAŞA......5
HAFTANIN HOCASI KEMAL ÖZDEŞ KASIMPAŞA
LİGİMİZİN çalışkan teknik direktörlerinden olan Kemal Özdeş bunun karşılığına da alıyor. Alanya maçında 2 kez yenik duruma düştüler. İlkinde Efecan maç sonu röportajında "Orta yaptım gol oldu" dedi. Paşa beraberliği yakaladı. İkincisinde tartışmalı penaltıyla yine geri düştüler. Ancak Kemal Özdeş'in doğru taktiğine futbolcular disiplinle uyunca sonuç da geldi. Paşa 2 kez yenik durumdan dönüp maçı 3 puanla tamamladı.
HAFTANIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK F.BAHÇE-GÖZTEPE
BU sezon Süper Lig'in belki de en güvenilir hakemi... Hatası yok muydu? Tabii ki vardı ancak en azından onun yönettiği maçlarda futbolseverler rahat rahat "Gördüğünü çalıyor" diyebiliyor. Ümit Öztürk, Fenerbahçe'nin evinde Göztepe ile oynadığı maçta verdiği iki takım adına eşit kararlarla alkışı aldı.
HAFTANIN YILDIZI TALİSCA (BEŞİKTAŞ)
KARTAL'IN geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli payı olan Talisca o dönemden pasajlar sundu... Brezilyalı yıldız 2 güzel gol atarken "Talisca böyle oynarsa Beşiktaş bu yıl da kesin şampiyon olur" dedirtti.
HAFTANIN 11'i
KARCE
(OSMANLI) 34 yaşındaki tecrübeli eldiven yine kalitesini gösterdi. Osmanlı, sahasında devleri bir bir yıkan Yeni Malatya'ya dur derken Karce 1'i penaltı olmak üzere 3 net pozisyonu kurtarmayı başardı.
UĞUR
(G.BİRLİĞİ)
Adı transfer dedikodularında geçmesine rağmen bundan hiç etkilenmedi. Takımının Karabük'ü yendiği maçta etkiliydi. Güzel oyununu bir de golle süslemeyi bildi.
ATTAMAH
(BAŞAKŞEHİR)
Bu sezonki imza golünü Bursa ağlarına da bıraktı. Chedjou'nun sakatlığında sezon başında bulduğu formaya performansıyla adeta yapıştı.
ATİBA
(BEŞİKTAŞ)
Kartal'ın zaman zaman zorlandığı Antalyaspor deplasmanında defansif işlerini iyi yaptı. Talisca'ya bir de gol attırdı.
VİSCA
(BAŞAKŞEHİR)
Süper Lig'de lider takımın hücumdaki en büyük silahlarından biri. Haftayı nefis bir asistle kapattı.
RODRİGUES
(G.SARAY)
Yok böyle bir hız... Kayseri galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Performansıyla Fatih Terim'den alkışı aldı.
TALİSCA
(BEŞİKTAŞ)
Önünde gezgin bir forvet oynayınca formu uçuyor. Negredo dolaştı, sambacı 2 kez ağları sarstı.
EDUOK
(KASIMPAŞA)
Alanyaspor karşısında iki kez yenik duruma düştü. Eduok pes etmedi. Golleriyle zafer ateşini yaktı.
SKULETİC
(G.BİRLİĞİ)
İlginç gollerin adamı bu kez yerdeyken attı. Gençlerbirliği'nin Karabük deplasmanından 3 puanla dönmesini sağlayanların başındaydı.
EREN
(G.SARAY)
Fatih Terim'in gelişiyle öz güvenini geri kazandı. Gomis'in yokluğunda attığı gollerle Cimbom'un kritik galibiyetinde baş rolü oynadı.
FERNANDAO
(F.BAHÇE)
Devre arası kampını iyi geçirdiği söyleniyordu. Bunu Göztepe maçında ispat etti. Fizik gücüyle rakiplerini yıpratırken attığı golle de eski günlerinden sinyaller verdi.
HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR
1- BURSA-BAŞAKŞEHİR
Bursaspor sıradan forvetlere sahip olmanın sıkıntısını yaşarken Medipol Başakşehir, kağıt üzerinde zorlu görünen bir deplasmanı kolay geçti. Arda'nın ilk kez Başakşehir forması giydiği maçta harika da bir gol atması haftanın önemli olaylarından biriydi.
2- KAYSERİ-G.SARAY
Hakem hatalarının damga vurduğu maçta Cimbom golü erken bulunca, ki o gol ofsayttı, rahatladı. G.Saray, zorlu deplasmanı Fernando, Maicon, Gomis yokken kazandı. Terim'in alternatif oyunculara güvenmesi kadro derinliğine dair bir sinyaldi.
3- ANTALYA-BEŞİKTAŞ
Antalyaspor Eto'o ve Nasri sorunlarıyla boğuşurken ligin en zayıf halkalarından biri olarak görülüyordu. Ancak şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş'a karşı teslim olmadılar. Hamza hocanın dokunuşları fayda sağlamış. Beşiktaş'ta sahne alan Talisca harika futboluyla maçın adamı oldu. Sambacı'nın attığı ilk gol yanlış bir düdükle iptal olmasa Beşiktaş çok daha rahat kazanabilirdi. Ev sahibinin de penaltısını atladı.
4- F.BAHÇE-GÖZTEPE
Aykut Kocaman hala Konyaspor'un hocası gibi davranıyor ve Fenerbahçe'yi, "Gol yemeyelim bir golü nasıl olsa atarız" mantalitesiyle yönetiyor. Son anlarda gelen galibiyet golünün ortasını o anlarda yuhalanmakta olan Dirar'ın yapması gerçekten ilginçti.
5- KONYA-TRABZON
Konya her takım için zorlu deplasman. Trabzonspor'u kupadan eleyen yeşil-beyazlılar, Burak'ın ofsayt pozisyonunda attığı gole rağmen oyundan kopmadılar. Konyaspor beraberliği sağlayınca ortaya şu gerçek çıktı; Trabzonspor'un oyunu tutmakta sorunları var.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Dört nala koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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