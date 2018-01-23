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    23 Ocak 2018, Salı
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    Şampiyonluk oranları değişti!

    Şampiyonluk oranları değişti!

    'de ikinci yarı heyecanı bu hafta başladı, şampiyonluk adayı takımların hepsi kazandı. , , ve 'ın aldığı galibiyetler ise İddaa şampiyonluk oranlarında değişime sebep oldu.

    4 takımın kazanmasına rağmen bir tek, deplasmanda 'u mağlup eden 'ın ligi şampiyon bitirme oranı düştü. Son dakikada karşısında galip gelen , 'da 'yla coşan ve zorlu deplasmanını kolay geçen 'in oranları bu galibiyetlere rağmen yükseldi.

    İşte değişen şampiyonluk oranları:

    Galatasaray: 2.90 > 2.65
    Fenerbahçe: 3.10 > 3.15
    Medipol Başakşehir: 3.40 > 3.65
    Beşiktaş: 3.75 > 4.00

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:45
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