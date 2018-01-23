Şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı bu hafta başladı, şampiyonluk adayı takımların hepsi kazandı. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı galibiyetler ise İddaa şampiyonluk oranlarında değişime sebep oldu.
4 takımın kazanmasına rağmen bir tek, deplasmanda Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray'ın ligi şampiyon bitirme oranı düştü. Son dakikada Göztepe karşısında galip gelen Fenerbahçe, Antalya'da Talisca'yla coşan Beşiktaş ve zorlu Bursaspor deplasmanını kolay geçen Başakşehir'in oranları bu galibiyetlere rağmen yükseldi.
İşte değişen şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 2.90 > 2.65
Fenerbahçe: 3.10 > 3.15
Medipol Başakşehir: 3.40 > 3.65
Beşiktaş: 3.75 > 4.00
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:45
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
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