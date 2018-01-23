Şampiyonluk oranları değişti!

4 takımın kazanmasına rağmen bir tek, deplasmanda Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray'ın ligi şampiyon bitirme oranı düştü. Son dakikada Göztepe karşısında galip gelen Fenerbahçe, Antalya'da Talisca'yla coşan Beşiktaş ve zorlu Bursaspor deplasmanını kolay geçen Başakşehir'in oranları bu galibiyetlere rağmen yükseldi.

İşte değişen şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.90 > 2.65

Fenerbahçe: 3.10 > 3.15

Medipol Başakşehir: 3.40 > 3.65

Beşiktaş: 3.75 > 4.00