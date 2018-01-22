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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim'le Cimbom'un Derdiyok!

    Fatih Terim'le Cimbom'un Derdiyok!

    Spor Toto 'in 18. haftasında , deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

    maça fırtına gibi başladı. 12. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yasin, Garry Rodrigues'e bıraktı, Rodrigues'in sağ kanattan yerden sert ortasında , ceza alanında sol ayağıyla vurdu ve 1-0 öne geçti.

    'in yokluğunda forma şansı bulan Eren, bu sezonki ilk golünü Kayserispor filelerine bıraktı.

    BU KEZ FEGHOULİ GETİRDİ EREN BİTİRDİ
    18. dakikada sol kanattan gelişen atakta bu kez Feghouli, içeri çevirdi, ceza alanında yine topu ağlarla buluşturdu. Durum 0-2 oldu.

    Golcü oyuncu 'de 1 yıl aranın ardından bir maçta 2 gol sevinci yaşadı. , en son 6 Mart 2017'de Antalyaspor karşısında 2 gol atmıştı.

    İlk yarı 'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

    KAYSERİ, UMUT BULUT'LA UMUTLANDI
    Kayserispor, 52. dakikada Umut Bulut'un golüyle farkı 1'e indirdi. William De Amorim'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural ceza alanı içine ortasını yaptı. Umut Bulut, çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluşturdu.

    TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
    Teknik direktör Fatih Terim, 60 ile 70. dakikalar arasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı.

    Feghouli 60. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bırakırken, 66'da çıkıp yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu. 70. dakikada ise sakatlık geçiren Yasin Öztekin çıktı Sinan Gümüş oyuna girdi.

    SİNAN GÜMÜŞ KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
    81. dakikada Donk'un uzun pasına Sinan Gümüş hareketlendi. Sinan kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunu yaptı ancak top kaleciye çarpıp direğin az farkla yanından kornere gitti.

    SİNAN GÜMÜŞ YİNE KAÇIRDI!
    Sinan Gümüş, 83. dakikada net bir fırsattan daha yararlanamadı. Soldan ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün vuruşu az farkla auta çıktı.

    Maçın son 5 dakikalık bölümünde Kayserispor beraberlik golü için yüklendi, kapandı.

    SON SÖZÜ RODRIGUES SÖYLEDİ
    Maçın sonuna 5 dakika ilave edilirken, Galatasaray 90+1'de gelişen kontra atakta farkı 2'ye çıkaran golü buldu. İlk golün asistini yapan Garry Rodrigues, Kayseri Kadir Has'ta duraklama dakikalarında 3. golü attı ve maçın skorunu belirledi.

    Kritik maçta deplasmandan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 30 puanda 5. sırada kaldı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:01
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