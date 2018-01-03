TFF'den maç başlama saatlerinde değişiklik
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
Toplam 2
Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
Toplam 1
Yorum
muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
TFF'den maç başlama saatlerinde değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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