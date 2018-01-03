 TFF'den maç başlama saatlerinde değişiklik – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'den maç başlama saatlerinde değişiklik

    TFF'den maç başlama saatlerinde değişiklik

    18 ve 19. hafta maç başlama saatlerinde değişiklik

    'den gelen açıklama şu şekilde:
    2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakarının başlama saatlerinde değişiklik yapılldı. Buna göre yeni karşılaşma programı şöyle;
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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