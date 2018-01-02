 Son dakika golleri – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Son dakika golleri

    Son dakika golleri
    'de sezonun ilk yarısında en çok gol, devrenin ve maçın son dakikalarında geldi. Ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 461 gol atıldı. Maçların ilk devresinde 214, ikinci yarısında ise 247 gol kaydedildi. Takımlar soyunma odasına girmek üzereyken top 23 kez filelere gitti. Müsabakalarda heyecanın zirve yaptığı bitiş düdüğü öncesinde ise 32 gol oldu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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