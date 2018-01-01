Fellaini kapışması!
İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre; Manchester United’la mukavelesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın ardından Sarı-Kırmızılılar da devreye girdi.
Manchester United Kulübü'nün ilk sözleşme uzatma teklifini reddeden Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. The Sun'da yer alan habere göre; PSG ve Beşiktaş'ın ardından G.Saray da bu futbolcu için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, mukavelesi sezon sonunda biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşebilecek. Hatta bu tarihte sezon sonu için ön protokol imzalama şansı var. G.Saray da bu yüzden yarışa katıldı.
PSG'NiN OTELiNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Sarı-Kırmızılılar, en azından yeni sezon için bedelsiz bir transfer yapma peşinde. Tabii ki Fellaini, kendisine bonservis ödenmeyeceği için yıllık ücretini yüksek tutmak isteyecek. Beşiktaş cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda Fellaini'ye olan ilgi kabul edilmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu, bundan kısa bir süre önce de Fransız devi PSG'nin kamp yaptığı otelin önünde görüntülenmişti. Yani işler karışık.
DÜŞECEK MALiYETLER SAYESİNDE
Özellikle Fatih Terim'in Fellaini'yi çok istediği öğrenildi. İmparator'un Belçikalı futbolcunun hem savunma hem de hücuma katkısı sebebiyle onu takıma monte etmeyi planlıyor. Bu transferde en fazla yıllık ücreti öneren kulüp, işi bitirecek. Fellaini, aynı zamanda kendisi için imza parası talep edecek. Sarı-Kırmızılılar'da devre arası ve sezon sonunda takımdan birçok isim ayrılacak. Burada düşen maliyetlerle birlikte yeni oyunculara kaynak çıkacak. (Akşam)
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:08
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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