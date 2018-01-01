Fellaini kapışması!

Manchester United Kulübü'nün ilk sözleşme uzatma teklifini reddeden Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. The Sun'da yer alan habere göre; PSG ve Beşiktaş'ın ardından G.Saray da bu futbolcu için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, mukavelesi sezon sonunda biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşebilecek. Hatta bu tarihte sezon sonu için ön protokol imzalama şansı var. G.Saray da bu yüzden yarışa katıldı.



PSG'NiN OTELiNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Sarı-Kırmızılılar, en azından yeni sezon için bedelsiz bir transfer yapma peşinde. Tabii ki Fellaini, kendisine bonservis ödenmeyeceği için yıllık ücretini yüksek tutmak isteyecek. Beşiktaş cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda Fellaini'ye olan ilgi kabul edilmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu, bundan kısa bir süre önce de Fransız devi PSG'nin kamp yaptığı otelin önünde görüntülenmişti. Yani işler karışık.





DÜŞECEK MALiYETLER SAYESİNDE

Özellikle Fatih Terim'in Fellaini'yi çok istediği öğrenildi. İmparator'un Belçikalı futbolcunun hem savunma hem de hücuma katkısı sebebiyle onu takıma monte etmeyi planlıyor. Bu transferde en fazla yıllık ücreti öneren kulüp, işi bitirecek. Fellaini, aynı zamanda kendisi için imza parası talep edecek. Sarı-Kırmızılılar'da devre arası ve sezon sonunda takımdan birçok isim ayrılacak. Burada düşen maliyetlerle birlikte yeni oyunculara kaynak çıkacak. (Akşam)



