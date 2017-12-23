 Bursaspor yine kazanamadı – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bursaspor yine kazanamadı

    Bursaspor yine kazanamadı

    Süper Lig'in 17. hafta maçında zirve yarışı veren Bursaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kaldı.

    İlk yarının son maçında altın değerinde iki puan kaybeden yeşil-beyazlılar 52. dakikada Petar Skuletic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu gole 65. dakikada Titi'yle cevap veren ev sahibi takım maça denge getirdi. Kalan dakikalarda rakip kalede baskı kuran Bursaspor, Gençlerbirliği savunmasını geçemede ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Bu sonucun ardından Bursaspor kötü gidişatı sürdürdü ve son 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırdı. Timsah, 15. haftada Fenerbahçe'ye, 16. haftada ise Trabzonspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:47
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