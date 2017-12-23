Bursaspor yine kazanamadı

İlk yarının son maçında altın değerinde iki puan kaybeden yeşil-beyazlılar 52. dakikada Petar Skuletic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu gole 65. dakikada Titi'yle cevap veren ev sahibi takım maça denge getirdi. Kalan dakikalarda rakip kalede baskı kuran Bursaspor, Gençlerbirliği savunmasını geçemede ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Bursaspor kötü gidişatı sürdürdü ve son 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırdı. Timsah, 15. haftada Fenerbahçe'ye, 16. haftada ise Trabzonspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.