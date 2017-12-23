Bursaspor yine kazanamadı
Süper Lig'in 17. hafta maçında zirve yarışı veren Bursaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kaldı.
İlk yarının son maçında altın değerinde iki puan kaybeden yeşil-beyazlılar 52. dakikada Petar Skuletic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu gole 65. dakikada Titi'yle cevap veren ev sahibi takım maça denge getirdi. Kalan dakikalarda rakip kalede baskı kuran Bursaspor, Gençlerbirliği savunmasını geçemede ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Bursaspor kötü gidişatı sürdürdü ve son 3 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırdı. Timsah, 15. haftada Fenerbahçe'ye, 16. haftada ise Trabzonspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:47
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
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