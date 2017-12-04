Fener atıyor, Kartal yemiyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle ligde attığı gol sayısını 30'a yükselterek ligin golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı 3-0'la geçen Beşiktaş ise 14 maçta kalesinde gördüğü 12 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda.
Giuliano etkisini hissettirdi
Kasımpaşa karşısında 4 golle kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla ligin de en golcü takımı oldu. 14. haftaya girilirken ligin en golcü takımı olan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında etkisiz kaldı ve 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray'ın attığı gol sayısı 29'da kalırken, Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun çok iyi oynadığı karşılaşmada 4 gol bularak gol sayısını 30'a yükseltti. Ancak sarı-lacivertliler gol yeme alışkanlığından bu maçta da kurtulamadı. Kasımpaşa'dan 2 gol yiyen Fenerbahçe'nin bu sezon gol yemeden tamamladığı maç sayısı 2'de kaldı. Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak kalesini gole kapatmıştı. Fenerbahçe, ligdeki 12 maçta ise rakiplerinden gol yedi.
Kartal'ın savunması geçit vermiyor
Sezon başında kadrosuna Portekizli yıldız savunmacı Pepe'yi katan Beşiktaş, ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıktı. Son 3 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, ligde 14 maçta yediği 12 golle en iyi savunma yapan takım konumunda. Galatasaray karşısında 3-0 kazanan ve sayısız gol fırsatından da yararlanamayan Beşiktaş, özellikle savunmada, ligin en golcü 2. takımına göz açtırmadı. Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonrasında zirve de el değiştirdi. Galatasaray'ın kaybetmesini değerlendiren Başakşehir, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a yükseltti ve zirveye yerleşti.
Ligin en dikkat çekici yükselişini yapan ekip ise Bursaspor oldu. Geçtiğimiz sezon son hafta aldığı galibiyetle ligden düşmekten kurtulan yeşil-beyazlılar, bu sezon ise eski günlerine döndüğünü gösterdi. İlk haftalarda bocalama yaşayan Bursaspor, son 7 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle adım adım yükseldi ve puanını 24'e çıkartarak 5. sıraya kuruldu. 14 maçta 27 gol bularak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligin en golcü takımı olan Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:03
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
Toplam 9
Yorum
aslan Hazır olmayan adama forma garantisi vermeyeceksin. Son 25 al oyuna Selçuk Tolga Ndiayeyi kullan Fernandoyu önde kullan. Fegulide hazır değil
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Neustadter, Maicon'u yakaladı
Toplam 2
Yorum
MEHMET ROMAN BİR ÖNCEKİ SEZONA GÖRE BAŞARILI OLARAK KENDİNİ AŞTI. AMA YİNE DE FABİAN BALBUENA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR.
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Mensah, F.Bahçe maçında hayalini gerçekleştirdi
Toplam 1
Yorum
MEHMET MENSAH FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR. MENSAH JOSEF, KAMENİ, RVP VEYA FERNANDAO İLE TAKAS EDİLSİN.
Fener atıyor, Kartal yemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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