Alanyaspor evinde kazandı!
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.
Başakşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.Safet Susic'in ekibine galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Vagner Love filelere gönderdi.
Bu maçla üst üste ikinci, toplamda 5. galibiyetini elde eden Alanya, puanını 17'ye yükseltti.
Art arda ikinci, toplamda 6. mağlubiyetine uğrayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:02
-
'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
-
Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
-
'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
Alanyaspor evinde kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.