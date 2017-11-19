 Alanyaspor evinde kazandı! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Alanyaspor evinde kazandı!

    Alanyaspor evinde kazandı!

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

    Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.Safet Susic'in ekibine galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Vagner Love filelere gönderdi.

    Bu maçla üst üste ikinci, toplamda 5. galibiyetini elde eden Alanya, puanını 17'ye yükseltti.

    Art arda ikinci, toplamda 6. mağlubiyetine uğrayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:02
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