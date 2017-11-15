 Kulüpler Birliği toplantısı başladı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    toplantısı başladı

    Kulüpler Birliği toplantısı başladı

    'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği binasında başladı.

    Vakfı'nın kasım ayı aylık olağan toplantısı başladı. Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği binasında yapılan toplantıda Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve henüz genel kurulu tamamlanmayan Karabükspor'un temsilcileri yer almadı. Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in yardımcılığını yapan Karabükspor eski başkanı Ferudun Tankut'un yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı. Toplantının gündeminde video hakem ve yabancı sınırının yanı sıra takımların altyapı yatırımları bulunuyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:26
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