Kulüpler Birliği toplantısı başladı
Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği binasında başladı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:26
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 7
Yorum
seda niye cünki hazirciligi kolayciligi kisa yolu istedin,bense sana bak ben izlandayim hadi beni eline al dedim,git isine dedin,oysa defasin bos
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Selçuk İnan'dan veda kararı
Toplam 7
Yorum
Aslan ARTIK SEZON SONU BIZMLEDE VEDALASIRSIN BAK SABRI GÖZTEPEDE ABILIK YAPIYOR
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 7
Yorum
seda kostarika ispanya ukrayna rusya balkanlar uruguay arjantin peru haiti sili hangi milli takimsa her bransta benim türkiye benden kacan oldun
Kulüpler Birliği toplantısı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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