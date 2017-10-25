"Kocaman karamsar ve teslimiyetçi"

AHMET ÇAKAR: Aykut Kocaman, sürekli depresif ve melankolik bir halde. Kazansa da böyle, kazanamasa da.

Sabah Spor yazarları, Fenerbahçe'deki son durumu yorumladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Ruhsal olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz" dedi. Fenerbahçe bu durumdan nasıl ve ne zaman çıkar?



GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe taraftarı bugün sakin kalıyorsa, nedeni Aykut Kocaman'dır. Takıma değil, ona duydukları güven nedeniyle sabırla iyi günlerin peşine düştüler. Kazanan ve oynayan bir takım beklerken, üst üste puan kayıplarını görmek, Fenerbahçe'yi ciddi baskıya aldı. Beşiktaş galibiyeti bile endişeleri gidermedi.

Şimdi de derbideki son 20'de neden gol atamadıklarını tartışıyorlar.

Sürekli memnuniyetsizlik hali var ve kaptanın yaşadığı fırtınaları umursamıyorlar.

Aykut Kocaman bu durumu daha önce de yaşadı ve nasıl çıkacağını çok iyi biliyor. Ama futbolcuları böyle bir travmayla ilk kez karşılaşıyor ve baskı onları geri itiyor. Çözüm basit:

Üst üste galibiyetler ile taraftarlarını tekrar arkalarına alacaklar ve gelişmeye devam edecekler. Fenerbahçe taraftarı "sabır" kelimesini daha yeni öğreniyor.



METİN TEKİN: Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan ancak seri galibiyetler çıkarır. Onları yeniden çıkışa geçirecek maç Galatasaray karşılaşmasıydı.

Ancak onu kaçırdılar. Artık onlara 3-4 maçlık galibiyet serisi lazım. Bu durum aynen Beşiktaş için de geçerli.



LEVENT TÜZEMEN: Aykut Kocaman, "Camia olarak psikolojimiz yerinde değil. Galatasaray'ı yenseydik ruhsal çöküntüden kurtulup ayağa kalkacaktık" diyor. O halde ona soruyorum:

Galatasaray'a kaybetseydin girdiğin bu ruhsal çöküntüden dolayı intihar mı edecektin? Kusura bakmasın ama Aykut hoca, kendi ruhsal durumunu bir gözden geçirsin. Bir gün 'zirve yarışının içinde olacağız' diyor, bir başka gün şampiyonluğa oynamaktan söz ediyor, gün geliyor, ruhsal çöküntüden söz ediyor. Fenerbahçe'nin hocası, bence geçmişte Avrupa'da yarı final oynayan Fenerbahçe'nin hocası durumunda değil.

Kendini toparlamadığı sürece Fenerbahçe yarışın içinde olamaz. Çünkü bu takımın lideri Aykut Kocaman'dır.

Ama ruh hali teslimiyetçi ve karamsar bir görüntü veriyor.



AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe'nin ruhsal olarak sıkıntılı bir dönem geçirmesinin temel nedeni Aykut Kocaman.

Sürekli depresif ve melankolik bir halde.

Kazansa da böyle, kazanamasa da.

Bu demoralize durum futbolculara da yansıyor. Bir Tudor'a bakın, bir de Kocaman'a.

Biri hayattan küsmüş emekli bir SSK'lı gibi; diğeri ise şartlar ne olursa olsun oyuncularını koruyan, vücut diliyle camiaya güven vermeye çalışan genç bir girişimci gibi. Aykut bence çuvaldızı kendine batırmalıdır.