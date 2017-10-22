Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...

karşılaşmaya Galatasaray etkili başlasa da Fenerbahçe 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadı.Maçın 6. dakikasında Janssen'in golü, Hollandalı'nın Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu pozisyona itiraz ederken, bu pozisyon sonrasında Aykut Kocaman ile Igor Tudor arasında tartışma çıktı.