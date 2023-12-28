Dzeko'dan Süper Kupa finali öncesi flaş Icardi sözleri: Sahada olan...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile tecrübeli futbolcu Edin Dzeko, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide tartıştıkları Icardi ile ilgili soruyu da yanıtladı:

Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız."

"Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi yarın neyi beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız.

Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bizler de elbette bu motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz kupayı kazanmak.

Mauro ile ilgili olarak... Sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla mücadele edersiniz. Bu olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır, arkadaşlık devam eder.

Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Hepimiz hazırız ve motiveyiz. Tek isteğimiz bu motivasyonla beraber kupayı kaldırabilmek."