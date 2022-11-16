Haberler Spor Magazin Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Galatasaray'ın PSG'den transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, magazin dünyasında isimlerinden söz ettirmeye devam ettiriyorlar. Wanda Nara ve Mauro Icardi ayrılıklarını resmen açıkladı. Wanda Nara, İtalyan basınına boşanma belgelerini imzaladığını açıkladı.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 18:56
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada boşanma belgesini imzaladığını ve Icardi ile boşandıklarını duyurdu.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

İtalyan basınında ünlü çift için şu ifadeler yer aldı, "Dünyanın en güzel çiftiydiler ve en kötü şekilde patlak verdiler.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Altı yıllık evliliklerinde, model ve sunucu Wanda Nara ile eski Inter kaptanı Mauro Icardi, insanları kendileri hakkında konuşturmaktan asla vazgeçmediler.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

İlk üç çocuğunun babası ve eski takım arkadaşı Maxi Lopez'den boşandıktan kısa bir süre sonra nişanlanınca bir skandala yol açtılar.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Doğrudan doğumhaneden tweet attıkları iki kızının fotoğraflarıyla hassasiyet uyandırdılar.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Fakat geçtiğimiz yıl Icardi bir otelde başka bir kadınla yakalandı.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Nara her şeyi sosyal medyada halka açıkladı ve herkesin söz hakkına sahip olduğunu hissettiği uzun bir karşılıklı suçlama ve çirkinlik aşaması başladı.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Boşandıklarını doğrulayan Wanda Nara, "Ayrılığı imzaladık. Mauro istemedi ve bu çok zordu çünkü onu hala çok seviyorum.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Ama işler yolunda gitmiyordu, evde ağır bir hava vardı ve bir ara ona "duralım" dedim. Sonra Arjantin'e gittim." dedi.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Arjantin'e neden gittiğini açıklayan Wanda Nara, "Reklam kampanyaları çektim ve TV programları yönettim. İki aydır yoktum. Mesafe yardımcı olmadı." dedi.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi hakkında konuşan Nara, Bu dedikodu Mauro'yu çileden çıkardı, ona tamamen saçmalık olduğunu açıklamama rağmen." dedi.

Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Basına düşen fotoğrafları üzerine konuşan Nara, Arkadan göründüğü fotoğraftan mı bahsediyorsunuz? Beni öpmüyor: benimle konuşuyor. Arkadan göründüğüm fotoğraf da bulundu ve orada hiçbir şey olmadığı açık." dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ve beklenen haber geldi! Manchester United depremi sonrası imzayı atıyor: İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi…
İstiklal'de teröre tepki! Dini kanaat önderlerinden birlik mesajı: Kardeşliğimizi bozamayacaklar
Buruk bileti kesti! 2 ayrılık birden
G.Saraylı yıldızdan Dünya Kupası yorumu! Portekiz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tom Brady ile Gisele Bündchen'in ayrılık aşamasında!
Icardi ile Wanda Nara görüşmesinde çığlıklar...
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Sayısal Loto sonuçları (16 Kasım Çarşamba)
Anlık döviz ve altın kuru canlı takip (16 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! 19:19
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... 18:56
John Carew'e hapis şoku! John Carew'e hapis şoku! 18:18
Türkiye - İskoçya maçında ilk 11'ler belli oldu! Türkiye - İskoçya maçında ilk 11'ler belli oldu! 18:05
1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu 16:50
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! 16:48
Daha Eski
Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi 16:47
Çekya - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Çekya - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 16:43
Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibi... Selçuk İnan sürprizi! Süper Lig ekibi... 16:43
Cezayir - Mali maçı saat kaçta? Cezayir - Mali maçı saat kaçta? 16:40
G.Saraylı yıldızdan Dünya Kupası yorumu! Portekiz... G.Saraylı yıldızdan Dünya Kupası yorumu! Portekiz... 16:32
A Milli Takım İskoçya'yı ağırlıyor! A Milli Takım İskoçya'yı ağırlıyor! 16:18