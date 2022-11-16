Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara boşandıklarını resmen açıkladı

Galatasaray'ın PSG'den transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, magazin dünyasında isimlerinden söz ettirmeye devam ettiriyorlar. Wanda Nara ve Mauro Icardi ayrılıklarını resmen açıkladı. Wanda Nara, İtalyan basınına boşanma belgelerini imzaladığını açıkladı.
Magazin dünyasının çok konuşulan çifti resmen boşandı.
Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada boşanma belgesini imzaladığını ve Icardi ile boşandıklarını duyurdu.
İtalyan basınında ünlü çift için şu ifadeler yer aldı, "Dünyanın en güzel çiftiydiler ve en kötü şekilde patlak verdiler.
Altı yıllık evliliklerinde, model ve sunucu Wanda Nara ile eski Inter kaptanı Mauro Icardi, insanları kendileri hakkında konuşturmaktan asla vazgeçmediler.
İlk üç çocuğunun babası ve eski takım arkadaşı Maxi Lopez'den boşandıktan kısa bir süre sonra nişanlanınca bir skandala yol açtılar.
Doğrudan doğumhaneden tweet attıkları iki kızının fotoğraflarıyla hassasiyet uyandırdılar.
Fakat geçtiğimiz yıl Icardi bir otelde başka bir kadınla yakalandı.
Nara her şeyi sosyal medyada halka açıkladı ve herkesin söz hakkına sahip olduğunu hissettiği uzun bir karşılıklı suçlama ve çirkinlik aşaması başladı.
Boşandıklarını doğrulayan Wanda Nara, "Ayrılığı imzaladık. Mauro istemedi ve bu çok zordu çünkü onu hala çok seviyorum.
Ama işler yolunda gitmiyordu, evde ağır bir hava vardı ve bir ara ona "duralım" dedim. Sonra Arjantin'e gittim." dedi.
Arjantin'e neden gittiğini açıklayan Wanda Nara, "Reklam kampanyaları çektim ve TV programları yönettim. İki aydır yoktum. Mesafe yardımcı olmadı." dedi.
Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi hakkında konuşan Nara, Bu dedikodu Mauro'yu çileden çıkardı, ona tamamen saçmalık olduğunu açıklamama rağmen." dedi.
Basına düşen fotoğrafları üzerine konuşan Nara, Arkadan göründüğü fotoğraftan mı bahsediyorsunuz? Beni öpmüyor: benimle konuşuyor. Arkadan göründüğüm fotoğraf da bulundu ve orada hiçbir şey olmadığı açık." dedi.