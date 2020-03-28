Bakan Selçuk'un okulların ne zaman açılacağını açıklamasının ardından EBA TV canlı yayını ve internetten erişimin 30 nisana kadar süreceği bildirildi. Türkiye genelinde, COVID-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde , ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm dersler, Mayıs başına kadar uzaktan eğitim modeli ile TRT EBA TV canlı yayını üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam edecek. Pazartesi günü başlanan uygulama ile öğrenciler, TRT EBA TV canlı izleme ekranı aracılığı ile, anlatılan dersleri takip edecekler. Her ne kadar beşinci günde de olsak, henüz TÜRKSAT TRT EBA TV frekans ayarlama işlemini tamamlamamış öğrenciler ya da internetten yayınları takip eden öğrenciler bulunuyor. Sorun değil! Uzaktan eğitim için ihtiyacınız olan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı izleme ekranlarının tümü haberimizde yer alıyor!

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 26 MART İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERS ANLATIMI VE TEKRARLARI İZLE

İlköğretim, ortaöğretim lise ders anlatımları için, HD ve SD olmak üzere toplamda 6 kanal hizmet veriyor. Böylelikle, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri, kendilerini ilgilendiren kanallardan derslerinin uzaktan ve canlı takibini gerçekleştirebiliyor. Bu doğrultuda, 'TRT EBA TV canlı izle' başlığı hakkındaki araştırmalar, internetten takip edecek öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde yapılıyor. Bahsettiğimiz gibi, televizyonun yanı sıra internetten de ders anlatımı izlenebiliyor.

İşte, uzaktan eğitim ders programı, tekrarları, yayın akışı ve TRT EBA canlı izleme ekranı;