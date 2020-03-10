Kinsey Wolanski Instagram’dan açıkladı! Paraşüt kazasında bileğini kırdı!

Ünlü fenomen Kinsey Wolanski, dün akşam hayranlarına kötü bir haber verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Liverpool-Tottenham maçında sahaya girmesiyle gündeme gelen Kinsey Wolanski, paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.

KİNSEY WOLANSKİ'NİN INSTAGRAM'INA TAKİPÇİ YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar ligi maçında sahaya izinsiz bir şekilde mayosuyla giren Kinsey Wolanski kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazanmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti. Wolanski, uzun süredir sadece gündelik yaşamından paylaşımlarda bulunuyordu. Wolanski'nin dün yaptığı paylaşım ünlü fenomeni tekrar gündemde ilk sıraya soktu. Ancak bu kez alıştığımız tarzının dışında bir paylaşımda bulunan ünlü fenomen, hayranlarına kötü haber verdi.

KINSEY WOLANSKI AYAK BİLEĞİNİ KIRDI

Ünlü fenomen Kinsey Wolanski, Instagram üzerinden bir video paylaşarak bileğini kırdığını açıkladı. Wolanski yaptığı açıklamada, " Gerçekten rüzgarlı bir günde atlayış yaptım. Ne olduğunu soran takipçilerim için cevap veriyim. Ayak bileğimi kırdım." ifadelerini kullandı. Kinsey Wolanski'nin hayranları yorum ve beğenilerle ünlü fenomene destek oldular.

