Ronaldinho iki kadınla birden evlenecek! Herkes bunu konuşuyor
Barcelona'nın eski futbolcusu, Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun aynı anda iki kadınla evleneceğine dair haberler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, aynı anda iki kadınla evlenecek. Brezilya kaynaklı haberlere göre, sambacı ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile dünya evine girecek.
Ronaldinho'nun sevgilisi olan iki kadının, aralık ayından bu yana Ronaldinho'nun 6 milyon Euro'luk köşkünde uyum içinde yaşadıkları belirtildi.
Uzun süredir Priscilla ile birlikte olan Ronaldinho, Beatriz ile ise 2016'de beraber olmaya başladı.
Haberlere göre, her ikisi sevgilisi de Ronaldinho'dan istedikleri şekilde harcayabilecekleri 1600 Euro'luk bir para alıyor.
Ronaldinho ise iki kız arkadaşına da aynı hediyeleri alıyor, sambacının son olarak iki kadına da aynı parfümü hediye ettiği bildirildi.
Ronaldinho, bu yaz düzenlenecek özel bir törenle iki kadınla evlenecek.
Priscilla Coelho
Beatriz Souza
- 24.5.2018 14:06
- Güncelleme: 24.5.2018 14:06
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Ronaldinho iki kadınla birden evlenecek! Herkes bunu konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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