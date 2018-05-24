Ronaldinho iki kadınla birden evlenecek! Herkes bunu konuşuyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
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    iki kadınla birden evlenecek! Herkes bunu konuşuyor

    Ronaldinho iki kadınla birden evlenecek! Herkes bunu konuşuyor

    'nın eski futbolcusu, Brezilyalı efsane 'nun aynı anda iki kadınla evleneceğine dair haberler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, aynı anda iki kadınla evlenecek. Brezilya kaynaklı haberlere göre, sambacı ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile dünya evine girecek.

    'nun sevgilisi olan iki kadının, aralık ayından bu yana Ronaldinho'nun 6 milyon Euro'luk köşkünde uyum içinde yaşadıkları belirtildi.

    Uzun süredir Priscilla ile birlikte olan Ronaldinho, Beatriz ile ise 2016'de beraber olmaya başladı.

    Haberlere göre, her ikisi sevgilisi de Ronaldinho'dan istedikleri şekilde harcayabilecekleri 1600 Euro'luk bir para alıyor.

    Ronaldinho ise iki kız arkadaşına da aynı hediyeleri alıyor, sambacının son olarak iki kadına da aynı parfümü hediye ettiği bildirildi.

    Ronaldinho, bu yaz düzenlenecek özel bir törenle iki kadınla evlenecek.

    Priscilla Coelho


    Beatriz Souza

    1. 24.5.2018 14:06
    2. Güncelleme: 24.5.2018 14:06
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