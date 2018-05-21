Suat Kaya saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Play-Off'tan da elenip 1. Lig'e yükselemeyen Menemen Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile yola devam etme kararı aldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı Suat Kaya'nın saç protezi bu haberin önüne geçti.
Sözleşmesi sona erecek tecrübeli çalıştırıcı Suat Kaya ile bir araya gelen Menemen Belediyespor yönetimi arasında anlaşma sağladı.
Menemen Belediyespor'da 2 sezondur görev yapan Suat Kaya, "Play-Off çeyrek finalinde karşılaştığımız Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yönetimimizle görüştük. Yeni sezonda da takımımın başındayım. Son iki yıldır kılpayı kaçırdığımız şampiyonluğu bu kez alacağız" dedi.
Transfer çalışmalarına da başlayan İzmir ekibi Şanlıufraspor'dan orta saha Hüseyin Kala ile prensipte anlaşırken, Kerem, Cihan, Yıldıray, Ozan ve Aytaç ile yollarını ayırmıştı.
SUAT KAYA'NIN SAÇLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Bu haberle gündeme gelen Suat Kaya'nın saç stili haberden çok konuşuldu. Ekşisözlük başta olmak üzere sosyal medyada Suat Kaya'nın yeni ekilen saçları gündem oldu. Futbolculuk dönemini saçsız tamamlayan Kaya'nın şimdi uzun ve dağınık saçları yeniden ünlü oyuncuyu gündeme taşıdı.
SUAT KAYA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı.
SUAT KAYA KİMDİR?
Suat Kaya, Makedonya, Gostivar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yılında İstanbul'da doğdu.
Futbola 1979'da Galatasaray'ın altyapısında başladı. 1986'da Galatasaray as takımına yükseldi. 1987-1992 yılları arasında Konyaspor'da oynadı.
1992-93 sezonunda yeniden Galatasaray'a dönen Hugo lakaplı futbolcu, 2002-03 sezonu sonunda futbolculuğu bıraktı.
353 maçta 44 gol atan Suat Kaya Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören (8 kez) futbolcu olarak tarihe geçti. Galatasaray'la UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı..
- 21.5.2018 16:45
- Güncelleme: 21.5.2018 17:11
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Suat Kaya saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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