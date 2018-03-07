Dünyaca ünlü sporcuya Almanya'da şok hareket

Dünyaca ünlü atlet Mo Farah, İngiltere'den Etiyopya'ya giderken aktarma yapmak için indiği Münih Havaalanı'nda beklemediği bir muameleyle karşılaştı.

4 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Somali asıllı İngiliz sporcu, hava alanında takipçilerine telefondan canlı yayın yaptığı sırada bir güvenlik görevlisinin kendisini itmeye başlamasıyla şaşkına döndü.

Farah'ın "Bu devirde ırkçı tacize uğramak çok üzücü. 2018!!!!" yazarak paylaştığı videoda kendisini uzaklaştırmak isteyen güvenlik görevlisine "Bana dokunamazsın. Kapıya gidiyorum beni itmene gerek yok. Bu olanlar inanılmaz!" şeklinde itiraz ettiği, güvenlik görevlisinin ise ona istediği gibi dokunabileceğini söyleyip dünyaca ünlü sporcuyu çekiştirerek uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Sir unvanına sahip Mo Farah, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanarak atletizim tarihine geçmişti.



