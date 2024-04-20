Haberler Sivasspor Taraftar için

Taraftar için

Sivasspor’un maestrosu: Bu maçlar taraftar için önemli, 4 büyüklere karşı her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarları mutlu etmek için çıkacağız

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftar için

Ligde 2'de 2, evinde son 5'te yapan Sivasspor, Fenerbahçe'ye bileniyor. Yiğidolar'ın 32 yaşındaki orta sahası İbrahim Akdağ, "Fenerbahçe'nin artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıyoruz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyüklere karşı her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN ALIYOR

Sivasspor ile ligde 7 maçta, 1 asist yapan Akdağ, "Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. Bu da çok güzel bir şey. İki üç haftadır kendimi çok iyi hissetmiyordum, doğru bir şekilde kulübede oturdum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağız, çalışıyorum da. Sağlığım Allah'a şükür iyi, bu hafta süre alırsam Fenerbahçe maçında bunu taraftara göstereceğim" diye iddialı konuştu.

İbrahim Akdağ, taraftar desteğinin önemli olduğuna da dikkati çekti. Taraftara çağrıda bulunan tecrübeli orta saha, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, F.Bahçe maçında stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup destek vermelerini istiyoruz" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı!
Süper Lig devinden Fortounis bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
İbrahim Akdağ: "Fenerbahçe’yi iyi analiz edeceğiz"
TOK TUTUCU 6 BESİN 🥑🥚
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uçar'dan teknik direktör açıklaması Uçar'dan teknik direktör açıklaması 00:44
Uçar'dan teknik direktör açıklaması Uçar'dan teknik direktör açıklaması 00:44
Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak Topraktepe: Türkiye Kupası daha zor olacak 00:08
Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi! Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi! 00:08
Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! Beşiktaş'ta yıldız isim F.Bahçe derbisinde yok! 00:08
Trabzonspor'dan Masouras açıklaması Trabzonspor'dan Masouras açıklaması 00:08
Daha Eski
Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! Can Uzun oyundan alındı gözyaşlarını tutamadı! 00:08
Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... Galatasaray'da imza şov! 5 yıldız... 00:08
Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber! 00:08
Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu Ve transfer gerçekleşiyor! Bonservisi belli oldu 00:08
Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... Real'in yıldızı Aslan'a! Savunmaya... 00:08
Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." Özil'den Arda yorumu! "İkimiz de F.Bahçe'de..." 00:08