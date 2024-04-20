Ligde 2'de 2, evinde son 5'te yapan Sivasspor, Fenerbahçe'ye bileniyor. Yiğidolar'ın 32 yaşındaki orta sahası İbrahim Akdağ, "Fenerbahçe'nin artısını eksisini iyi analiz edip her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanıyoruz. Bu tarz maçlar taraftar için önemli, 4 büyüklere karşı her galibiyet taraftarı ekstra mutlu ediyor. Taraftarı mutlu etmek için çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN ALIYOR

Sivasspor ile ligde 7 maçta, 1 asist yapan Akdağ, "Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. Bu da çok güzel bir şey. İki üç haftadır kendimi çok iyi hissetmiyordum, doğru bir şekilde kulübede oturdum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağız, çalışıyorum da. Sağlığım Allah'a şükür iyi, bu hafta süre alırsam Fenerbahçe maçında bunu taraftara göstereceğim" diye iddialı konuştu.

İbrahim Akdağ, taraftar desteğinin önemli olduğuna da dikkati çekti. Taraftara çağrıda bulunan tecrübeli orta saha, "Başka takımlardayken Sivasspor deplasmanına çok geldim. Çok ilgili ve yoğun taraftar vardı, F.Bahçe maçında stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da keyif almak için stadı doldurup destek vermelerini istiyoruz" dedi.