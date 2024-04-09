Sıvas Fırtına’ya hazır

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçı için iddialı konuştu. Bülent Uygun, "Süper Lig'de hedefi olanlar hedefini başarma adına, kümede kalma mücadelesi ise 10 takım arasında geçen bir süreç. Trabzonspor'la oynayacağız. Çok güçlü ve özel bir takıma karşı mücadele etmek için gidiyoruz. Aldığımız puanlar bizim konumumuzu güzel yerlere getirdi" dedi.

FUTBOL SEYİRCİYLE GÜZEL

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakaladıklarının altını çizen Bülent Uygun, "Ligde son 7 haftada çıkışımızı devam ettirmek, puanlar toplamak için elimizden geleni yapacağız. Maç seyircisiz oynanacak. Tabi ki futbol seyirciyle güzel. Biz de taraftarımızı stada çekmek için büyük çaba gösteriyoruz. Trabzon'da maçın seyircisiz oynanması bizim avantajımız olacak. Biz de bu avantajı kullanmak istiyoruz" diye umut dağıttı.