Haberler Sivasspor Manaj zirveye oynuyor

Manaj zirveye oynuyor

Sivasspor’un Arnavut yıldız golcüsü attığı 16 golle, krallık yarışında Dzeko (19) ve İcardi’nin (18) peşinde. Takımının attığı 37 golün 16’sını ağlara gönderdi

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Manaj zirveye oynuyor

Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor. Manaj, 19 golle zirvede yer alan Fenerbahçeli Edin Dzeko ve 18 golle Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ardından 16 golle üçüncü sırada bulunuyor. Yiğidoların sezon başında aldığı 27 yaşındaki futbolcu, son dönemlerdeki başarısıyla dikkati çekiyor. Sivas ekibinin gol yollarındaki en önemli silahı olan Manaj'ın, geride kalan 31 haftada kırmızı-beyazlıların rakip fileleri havalandırdığı 37 golün 16'sında imzası bulunuyor. 9 numaralı formayı giyen ve Süper Lig'deki ilk golünü 8. haftada Pendik deplasmanında 3-2 kazandıkları maçta kaydeden tecrübeli santrfor, son olarak geçen hafta 1-0 biten Karagümrük maçında galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

ATTIĞI 16 GOLLE 17 PUAN GETİRDİ

Sivasspor, Manaj'ın gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 41 puanlı Sivas ekibi, Manaj'ın skor ürettiği maçlarda 27 puan aldı. 27 yaşındaki forvet, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta da 4 gol attı.

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