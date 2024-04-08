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Sivasspor moralli
Sivasspor, Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Son olarak evinde Karagümrük'ü mağlup eden kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında da serisini sürdürmek amacında. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma, açma ve germe hareketlerinin ardından yenilenme çalışması yaptı.
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