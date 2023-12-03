Haberler Sivasspor EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

rendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yiğidolar zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 12:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

DİĞER
Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle! Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
CHP'nin olaylı Antalya kampında 'Çift başlı yönetim' tartışması: "İmamoğlu çok ön plana çıktı" | Bay Kemalistler Özgür Özel'i sıkıştırıyor
F.Bahçe'den ses getirecek hamle!
Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Servet Çetin'den F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler!
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi tanınmaz halde! Sakatlığı sonrası... Icardi tanınmaz halde! Sakatlığı sonrası... 13:20
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:44
Torino - Atalanta maçı ne zaman? Torino - Atalanta maçı ne zaman? 12:43
Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:41
Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman? Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman? 12:33
Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir! Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir! 11:20
Daha Eski
Trabzonspor Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı Trabzonspor Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı 11:22
Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç 11:23
F.Bahçe'den ses getirecek hamle! F.Bahçe'den ses getirecek hamle! 11:34
O gerçek ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti O gerçek ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti 11:58
Hasan Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yötenecek Hasan Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yötenecek 12:00
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı 12:06