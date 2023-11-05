Servet Çetin'den tepki! "Gerçek Sivasspor taraftarı değiller"

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bazı taraftarlara tepki göstererek, "Maçın sonlarına doğru bazı mırıldanan taraftarlar vardı, ben onları gerçek Sivasspor taraftarı olmadığını düşünüyorum. Çok kızgınım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bazı taraftarlara tepki göstererek sözlerine başlayan Çetin, "Mücadeleden önce bence taraftarları değerlendirelim. Maçın sonlarına doğru bazı mırıldanan taraftarlar vardı, ben onları gerçek Sivasspor taraftarı olmadığını düşünüyorum. Adana Demirspor gibi bir takıma karşı oynuyoruz. Ligin 3. sırasında bir onların bütçesine bakın bir de bizim bütçemize bakın. Biz kısıtlı bütçelerle iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Adana Demirspor'a hiçbir şey yaptırmadık. Bütün pozisyonlar bizim, maçın başından sonuna kadar üstünüz. Çocuklar bunu hak etmiyor, alkışlanmayı hak ederken taraftarlar mırıldanıyor. Ben bunların gerçek Sivasspor taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Ben 6 yıldır Sivasspor'a emek veriyorum, benim onlardan daha çok emeğin var. Benim onlardan Sivasspor'a daha çok katkım var. Benim onlardan hem maddi hem manevi Sivasspor'a katkım daha çok. Ben onların birilerinin adamı olduğunu düşünüyorum. Gerçek Sivassporlu olmadıklarını düşünüyorum. Bugün çocuklar alkışı hak ederken oradan mırıldanmalar oluyor ben bunu hiç yakıştıramadım" diye konuştu.

"ÇOK KIZGINIM"

Servet Çetin, maçı konuşmak istemediğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar üstün bizdik. Olmadı yapacak bir şey yok. Çocuklar alkışı hak ediyordu. Mırıldanmaları hak etmiyordu. Bizde öyle aynı şekilde. Kısıtlı bütçeyle iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Adana Demirspor'un pozisyonu yok. Bizim bin tane pozisyonumuz var. Maçın yorumuna bile konsantre olamadım, çok kızgınım" diye konuştu.

"BAZI FUTBOLCULARA ÖNLEM ALACAĞIZ"

'Sakat futbolcuların durumu nedir? Saiz oyundan çıkarken tepki gösterdi. Neler söylersiniz?' şeklindeki soruya Çetin, "Tam netleşmedi yarın MR'ı çekilecek. İnşallah MR çekildikten sonra belli olacak. Böyle şeyler olur, Saiz çok istekliydi. Mücadele etmek istiyordu. Bunu ben anlayışla karşılarım. Ben de futbol oynadım. Ama takım içinde bazı arkadaşlarımız var onlara önlem alacağız" diye cevap verdi.

"GENELLEME YAPMIYORUM"

'Taraftara büyük tepki gösterdiniz. Tüm taraftarları mı kapsıyor bu tepkiniz?' soruya ise Servet Çetin şu yanıtı verdi:

"Ben bütün taraftarları kapsamıyorum. Gerçek taraftar bugün ki oyunu alkışlar. Burada art niyet var. komple Sivasspor taraftarı için nasıl konuşabilirim. Müthiş bir oyun var, çocukların emekleri var, galibiyeti kaçırmışız ama benim kızdığım nokta bu. Art niyetli davrananlara söylüyorum. Sivasspor taraftarına söylemiyorum. Kimler yuhalanmadı tabii ki yuhalanacağız. Benim amacım burada iyi şeyler yapmak. Sivas'a zararı olduğunu düşündüğün anda bırakır giderim ama ben gece gündüz çalışıyorum. Evim var eve gitmiyorum çalışıyorum. Art niyetli insanlara tepkim var benim. Genelleme yapmıyorum."