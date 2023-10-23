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Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'de galibiyete hasret kaldı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 13:40
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Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Sivasspor, bu sezon galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Evinde oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1'lik skorla berabere kalan Servet Çetin'in öğrencileri ligin 3. haftasında da Bitexen Antalyaspor mücadelesinden yine aynı skorla ayrıldı. Ligin 5. haftasında ise MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 7. haftada ise Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de dün sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla boyun eğen Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 5 mücadeleden de galibiyetle ayrılamadı. EMS Yapı Sivasspor, evindeki 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

Kırmızı-beyazlılar, evinde rakip ağlarını 3 kez sarstı. Kalesinde de 6 gol gördü.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha zaferini geçen sezonun 36. hafta müsabakasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında elde etmişti.

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