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Sivasspor’da Burak Kapacak an meselesi

Sivasspor, Fenerbahçe’den Burak Kapacak’ı kiralık olarak kadrosuna katma peşinde. Genç futbolcu ile imza an meselesi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 12:23
Sivasspor’da Burak Kapacak an meselesi

Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidoların, en son Fenerbahçe forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Burak Kapacak transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Servet Çetin'in bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kapacak transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

23 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Bursaspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 166 maça çıkan Kapacak, 12 gol atarken, 28 kez de sarı kart gördü.

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