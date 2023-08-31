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Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:15
Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor'da futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

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