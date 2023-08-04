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Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 01:08
Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi!

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleyi hakem Bekir Doğan yönetirken, yardımcılıklarını ise Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı. Burak Yücetağ ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Sivasspor'un gollerini 27'nci dakikada Yunus Emre Konak ve 73'üncü dakikada Clinton N'jie atarken, Kayserispor'un gollerini ise 25'inci dakikada Mame Thiam ve 77'nci dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.

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