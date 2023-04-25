Zafer Sivas'ın

Süper Lig'de üst sıralara doğru yükselme çabasındaki Sivasspor, zorlu Antalya deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan konuk takım, 4. dakikada ilk golü attı. Veysel Sarı'nın hatasında araya giren Saiz, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasında Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 18'de Saiz'in ortasına hareketlenen Yatabare'nin sert vuruşunda top, kaleci Leite'nin müdahelesiyle direğe çarpıp kornere çıktı.



İLK YARI 2-0 BİTTİ

22'de Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Gradel, golü attı: 0-2. 33'te Larsson'un sert şutunda top üst direğe çarptı. 48'de Fernando'nun kornerinde Sam Larsson kafayı vurdu ve skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra gelişen ataklardan gol çıkmayınca Sivasspor mücadeleyi 2-1 kazandı. Yiğidolar puanını 37'ye yükseltirken, ev sahibi Antalyaspor 33 puanda kaldı.



ANTALYA'NIN SERİSİ SONA ERDİ

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, taraftarı önünde seriyi fazla sürdüremedi. Dün Sivasspor karşısından 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar içerdeki en uzun galibiyet serisini Kasım 2016-Şubat 2017 arasındaki 6 maçta yaşadı.



ÇALIMBAY TEBRİK ETTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya karşısında sergilenen futboldan dolayı oyuncularını kutladı. Tecrübeli hoca, "İyi mücadele ettik erken gelen gollerle 2-0'ı da bulduk. Sonra psikolojik olarak çekildik. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.