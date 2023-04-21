Sivasspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Takım, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor karşısında 90 dakika forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Kırmızı beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.