Yeniden başlasın

Sivasspor Dünya Kupası nedeni ile lige verilen arada Antalya kampına dün başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Burada eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Lige yeniden başlıyormuş gibi hazırlanmamız lazım. Eksiklerimiz var. Özellikle bundan önce oynadığımız maçlarda hatalarımız var. Onları düzeltmek için iyi bir zaman oldu. Zamanı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Kamp boyunca 4 hazırlık maçı programladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda tüm oyuncuları oynatacağını kaydetti. Transfer çalışmalarının da olacağını ifade eden Çalımbay, lige odaklandıklarını ve 3'ü deplasmanda, biri kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmalardan iyi bir sonuçla çıkmak istediklerini bildirdi. Öte yandan kampa milli takım hazırlık maçlarına giden ve izinli olan Appindangoye, Goutas, Gradel, Saba, Emre Gökay, Kuçkar ve Ahmet Musa katılmadı.