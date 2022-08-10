10 numara İsrail'den!

Spor Toto Süper Lig'e evinde 1-1'lik Gaziantep FK beraberliğiyle başlayan Sivasspor, transfer için kolları sıvadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek olan Yiğidolar, takımdan ayrılan Fajr'ın boşluğunu doldurmak için rotasını İsrail'e çevirdi. Kırmızı-beyazlıların, BAE ekibi Al-Nasr'dan ayrılan ofansif orta saha oyuncusu Dia Saba'yla el sıkıştığı öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da ısrarla istediği Saba'nın transferinin kısa bir süre içerisinde resmileşeceği bildirildi.

AVRUPA'DA OYNAMADI

İsrail Milli Takımı'nda 11 kez boy gösteren ve 3 kez ağları sarsan 29 yaşındaki 10 numara, kariyerinde toplam 321 maça çıktı ve 111 gol kaydetti. Tecrübeli maestro, geçtiğimiz sezon Al-Nasr'da forma giydiği 29 karşılaşmada 13 gol, 9 asist katkısı sağladı. 1.68 boyundaki başarılı futbolcu, 10 numara mevkisi dışında santrfor ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor. Saba, kariyerinde daha önce hiç Avrupa'da futbol oynamadı. İsrail, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ter döktü.

TRANSFERİ ARTIK BİTİRİN

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimden transferleri tamamlamasını istedi. Çalımbay, "Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da başarılı olmak. Geçen sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum. 3-4 oyuncu almalıyız. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır götürebilirsek çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz" dedi.