Haberler Sivasspor Sivasspor'a golcü sağ kanat

Sivasspor'a golcü sağ kanat

Forvete Polonya'dan Angielski'yi getiren Sivasspor, sağ kanada da transfer yapmaya hazırlanıyor. Yiğidolar'ın bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan geçen sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'da geçiren Michel Araujo için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor'a golcü sağ kanat

Forvete Polonya'dan Angielski'yi getiren Sivasspor, sağ kanada da transfer yapmaya hazırlanıyor. Yiğidolar'ın bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan geçen sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'da geçiren Michel Araujo için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 29 maçta 13 gol, 2 asist katkısı sağladı.

İKİNCİ RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sivasspor, kampın ikinci ve son hazırlık maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Yiğidolar, Neftçi Bakü'yle saat 11.30'da karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Bolu'daki ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal'ı 2-0 mağlup etmişti.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın orta sahasına 2 yıldız birden! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin takım arkadaşları geliyor...
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
Charisis Sivas'ta
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29