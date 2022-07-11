Sivasspor'a golcü sağ kanat

Forvete Polonya'dan Angielski'yi getiren Sivasspor, sağ kanada da transfer yapmaya hazırlanıyor. Yiğidolar'ın bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan geçen sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'da geçiren Michel Araujo için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 29 maçta 13 gol, 2 asist katkısı sağladı.

İKİNCİ RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sivasspor, kampın ikinci ve son hazırlık maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Yiğidolar, Neftçi Bakü'yle saat 11.30'da karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Bolu'daki ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal'ı 2-0 mağlup etmişti.