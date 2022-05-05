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Yatabare Demir Grup Sivasspor'un tarihine geçti!

Demir Grup Sivassor'da bu sezon etkili bir performans sergileyen Malili forvet Mostapha Yatabere, son müsabakalarda attığı golle kulüp tarihine geçmeyi başardı. Deneyimli futbolcu, Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular arasına girerek önemli bir başarı elde etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 12:33
Yatabare Demir Grup Sivasspor'un tarihine geçti!

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular arasına girerek adını tarihe yazdırdı.

Sivasspor'un Malili forveti Mustapha Yatabare, maçlardaki performansı ve istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular arasına girmeyi başararak adını tarihe geçirdi.

SÖZLEŞMESİ 2023'DE BİTİYOR

Bu sezon Sivasspor formasıyla 40 maça çıkan Mustapha Yatabare, 25 kez de ilk 11'de görev aldı. Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Malili futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek.

Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular şöyle;

Mustapha Yatabare (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022)
Aatif Chahechouhe (2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016)
Mehmet Yıldız (2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009)

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