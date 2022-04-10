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Sivasspor - Başakşehir: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 17:58
Sivasspor - Başakşehir: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maça, Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel ve Yatabare 11'iyle çıktı.

Konuk takım ise, Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede ilk gol Başakşehir'den geldi. Sivasspor'da Dimitris Gutas 3. dakikada topu kendi filelerine gönderdi ve turuncu lacivertliler, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 60. dakikasında Başakşehir, Deniz Türüç ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Sivasspor, 41 puanla 12. sırada kalırken, Başakşehir ise 53 puanla 4. sıraya çıktı.

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