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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Sivasspor'dan Yatabare açıklaması

Demir Grup Sivasspor oyuncusu Mustapha Yatabare, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından sakatlık yaşadı. Sakatlıkla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:56
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Sivasspor'dan Yatabare açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuzun kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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