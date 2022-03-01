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Ziraat Türkiye Kupası haberleri: Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Son dakika spor haberleri... Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 11:47 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 11:48
Ziraat Türkiye Kupası haberleri: Sivasspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Kupada çeyrek final heyecanı start alıyor. Sivasspor, Fatih Karagümrük'le tur mücadelesi verecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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