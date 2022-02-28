Sivasspor'da kupa mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra çok pas çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve penaltı çalışması yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Öte yandan, maçın bilet satışları devam ediyor. Biletler, VIP alt tribünü 30, maraton tribünü 20 ile Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribünü 10 liradan satılıyor.