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Sivasspor Beşiktaş maçı sonrası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu: Mağlubiyeti hak etmedik

Sivasspor Beşiktaş maçı haberleri: Sivasspor Beşiktaş maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Mağlubiyeti hak etmedik. Bizim oyun felsefemizde oyunu çirkinleştirme veya beraberliğe oynamak hiç olmadı zaten. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ilk yarıda da ikinci yarıda da. Çok üstün olduğumuz yerler var, şutlar olsun veya diğerleri. Yediğimiz goller çok kötü." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:46 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:56
Sivasspor Beşiktaş maçı sonrası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu: Mağlubiyeti hak etmedik

Sivasspor Beşiktaş maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Mağlubiyeti hak etmedik. Bizim oyun felsefemizde oyunu çirkinleştirme veya beraberliğe oynamak hiç olmadı zaten. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ilk yarıda da ikinci yarıda da. Çok üstün olduğumuz yerler var, şutlar olsun veya diğerleri. Yediğimiz goller çok kötü.

Özellikle ikinci golü yemememiz gerekiyor. Maalesef bireysel hataları bu aralar önleyemiyoruz. Takım olarak çok istedik, son saniyeye kadar çok istedik, pozisyonlar yarattık. Ersin son saniyede müthiş çıkardı, yenilecek bir oyun oynamadık.

Geçen hafta Karagümrük de iyi değildi, biz de iyi değildik ortada bir maçtı, kaybettik. Bu maçta öyle değildi, hem kötü goller kaçırdık hem de kötü goller yedik.

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